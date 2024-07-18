Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
WEC

Aston Martin Valkyrie Le Mans Hypercar deneme sürüşünü tamamladı

Gelecek yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA SportsCar Şampiyonası'nda birincilik için yarışacak olan Aston Martin Valkyrie Le Mans Hypercar ilk testini gerçekleştirdi.

Gary Watkins
Gary Watkins
Aston Martin Valkyrie

Valkyrie AMR-LMH bu ayın başlarında, önümüzdeki birkaç hafta içinde nihai haliyle test edilmeye başlanmadan önce bir deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Valkyrie AMR-LMH'yi 2025'ten itibaren hem WEC'de Hypercar sınıfında hem de IMSA'da GTP'de kullanacak olan Heart of Racing takımının patronu Ian James bu çalışmayı bir 'sistem kontrolü' olarak tanımladı.

James Autosport'a verdiği demeçte, "Tamamlanmış araçla testlere başlamadan önce aktarma organlarının, fren sisteminin ve her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kısa bir testti."

"Her şey plana uygun giderse bu önümüzdeki birkaç hafta içinde olacak."

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie

Fotoğraf tarafından: Aston Martin

Testin yeri açıklanmadı, ancak James bunun uygun bir yarış pistinde olmadığını ve testin sadece düz bir çizgide yapıldığını doğruladı.

Sürüş görevinin eski Aston Martin fabrika yarışçısı Stefan Mucke'ye verildiğini açıkladı.

James, Alman sürücünün Aston'un fabrika kadrosunda uygun bir sürücü bulunmaması nedeniyle getirildiğini açıkladı.

Mucke, AMR-LMH'nin geliştirilmesinde ve işletilmesinde önemli bir ortak olan Multimatic organizasyonuyla, 2016-2019 yıllarında Ganassi bayrağı altında Ford GT ile GTE Pro WEC takımının bir parçası olarak geçirdiği dönemden beri yakın bağlara sahip.

Aston'un 2011'den bu yana Le Mans 24 Saat'te bu ay yapılan bir deneme sürüşü, Valkyrie programının önümüzdeki Ocak ayındaki Daytona 24 Saat IMSA sezon açılışında öngörülen yarış başlangıcından önce programda kaldığı anlamına geliyor.

Aston, geçtiğimiz Ekim ayında aracın lansmanını yaptıktan sonra bu yıl test programına başlamayı planlamıştı.

Watch: Aston Martin's Hypercar: Back in Top Class Endurance Racing

İlk çalışmalar Avrupa'da bir AMR-LMH üzerinde yoğunlaşacak ve yılın sonlarına doğru ABD'de IMSA pistlerinde test için ikinci bir şasi devreye girecek.

Aston dayanıklılık motor sporları başkanı Adam Carter Mayıs ayında "Avrupa'da başlamak üzere bir test aracına odaklanacağız ve belirli bir kilometre eşiğini aştığımızda bir test aracını ABD'de, diğerini de Avrupa'da deneyeceğiz." demişti.

Aston yılın başlarında LMH'nin geliştirildiği Valkyrie AMR Pro pist aracı ile iki test gerçekleştirdi.

Silverstone ve Portimao'daki çalışmalar veri toplama ve yazılım testlerine odaklandı.

Aston ve Heart of Racing geçtiğimiz ay Hypercar'da fabrika takımlarının iki araçla katılmasını zorunlu kılan yeni kural doğrultusunda WEC programını bir araçtan iki araca çıkardığını doğruladı.

IMSA'da ise tek bir araç planlanıyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WEC Sao Paulo: Toyota, Porsche'yi yenerek yarışı domine etti

Öne Çıkan Yorumlar

Gary Watkins
Daha fazlası
Gary Watkins
Le Mans galibiyeti Ferrari'nin ilk Hypercar güncellemesini hızlandırmış

Le Mans galibiyeti Ferrari'nin ilk Hypercar güncellemesini hızlandırmış

WEC
Interlagos
Le Mans galibiyeti Ferrari'nin ilk Hypercar güncellemesini hızlandırmış
Brown: "Kuralların genişletilmesi McLaren'ın 'iş modeline' yardımcı oldu"

Brown: "Kuralların genişletilmesi McLaren'ın 'iş modeline' yardımcı oldu"

Le Mans
Le Mans 24 Saat
Brown: "Kuralların genişletilmesi McLaren'ın 'iş modeline' yardımcı oldu"
2025 WEC takvimi, Formula 1 Kanada GP ile çakışacak

2025 WEC takvimi, Formula 1 Kanada GP ile çakışacak

WEC
2025 WEC takvimi, Formula 1 Kanada GP ile çakışacak
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

Formula 1
Macaristan GP
Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi
Aston Martin, daha fazla ilerlemek için "bir adım geri" mi gidecek?

Aston Martin, daha fazla ilerlemek için "bir adım geri" mi gidecek?

Formula 1
Aston Martin, daha fazla ilerlemek için "bir adım geri" mi gidecek?
F1 güncellemelerindeki tökezleme, neden iki kat daha maliyetli oluyor?

F1 güncellemelerindeki tökezleme, neden iki kat daha maliyetli oluyor?

Formula 1
F1 güncellemelerindeki tökezleme, neden iki kat daha maliyetli oluyor?

Son Haberler

Alonso: "Macaristan ve Belçika GP'de puan alırsak mutlu olurum"

Alonso: "Macaristan ve Belçika GP'de puan alırsak mutlu olurum"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Macaristan ve Belçika GP'de puan alırsak mutlu olurum"
Hamilton: "Macaristan'da geçen yıldan daha güçlü olacağız"

Hamilton: "Macaristan'da geçen yıldan daha güçlü olacağız"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Hamilton: "Macaristan'da geçen yıldan daha güçlü olacağız"
Norris: "Son iki aydır en iyi performans gösteren takım biziz"

Norris: "Son iki aydır en iyi performans gösteren takım biziz"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Norris: "Son iki aydır en iyi performans gösteren takım biziz"
Leclerc: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler zıplamayı azaltmaya yönelik"

Leclerc: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler zıplamayı azaltmaya yönelik"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler zıplamayı azaltmaya yönelik"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye