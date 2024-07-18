Aston Martin Valkyrie Le Mans Hypercar deneme sürüşünü tamamladı

Valkyrie AMR-LMH bu ayın başlarında, önümüzdeki birkaç hafta içinde nihai haliyle test edilmeye başlanmadan önce bir deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Valkyrie AMR-LMH'yi 2025'ten itibaren hem WEC'de Hypercar sınıfında hem de IMSA'da GTP'de kullanacak olan Heart of Racing takımının patronu Ian James bu çalışmayı bir 'sistem kontrolü' olarak tanımladı.

James Autosport'a verdiği demeçte, "Tamamlanmış araçla testlere başlamadan önce aktarma organlarının, fren sisteminin ve her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kısa bir testti."

"Her şey plana uygun giderse bu önümüzdeki birkaç hafta içinde olacak."

Aston Martin Valkyrie Fotoğraf tarafından: Aston Martin

Testin yeri açıklanmadı, ancak James bunun uygun bir yarış pistinde olmadığını ve testin sadece düz bir çizgide yapıldığını doğruladı.

Sürüş görevinin eski Aston Martin fabrika yarışçısı Stefan Mucke'ye verildiğini açıkladı.

James, Alman sürücünün Aston'un fabrika kadrosunda uygun bir sürücü bulunmaması nedeniyle getirildiğini açıkladı.

Mucke, AMR-LMH'nin geliştirilmesinde ve işletilmesinde önemli bir ortak olan Multimatic organizasyonuyla, 2016-2019 yıllarında Ganassi bayrağı altında Ford GT ile GTE Pro WEC takımının bir parçası olarak geçirdiği dönemden beri yakın bağlara sahip.

Aston'un 2011'den bu yana Le Mans 24 Saat'te bu ay yapılan bir deneme sürüşü, Valkyrie programının önümüzdeki Ocak ayındaki Daytona 24 Saat IMSA sezon açılışında öngörülen yarış başlangıcından önce programda kaldığı anlamına geliyor.

Aston, geçtiğimiz Ekim ayında aracın lansmanını yaptıktan sonra bu yıl test programına başlamayı planlamıştı.

Watch: Aston Martin's Hypercar: Back in Top Class Endurance Racing

İlk çalışmalar Avrupa'da bir AMR-LMH üzerinde yoğunlaşacak ve yılın sonlarına doğru ABD'de IMSA pistlerinde test için ikinci bir şasi devreye girecek.

Aston dayanıklılık motor sporları başkanı Adam Carter Mayıs ayında "Avrupa'da başlamak üzere bir test aracına odaklanacağız ve belirli bir kilometre eşiğini aştığımızda bir test aracını ABD'de, diğerini de Avrupa'da deneyeceğiz." demişti.

Aston yılın başlarında LMH'nin geliştirildiği Valkyrie AMR Pro pist aracı ile iki test gerçekleştirdi.

Silverstone ve Portimao'daki çalışmalar veri toplama ve yazılım testlerine odaklandı.

Aston ve Heart of Racing geçtiğimiz ay Hypercar'da fabrika takımlarının iki araçla katılmasını zorunlu kılan yeni kural doğrultusunda WEC programını bir araçtan iki araca çıkardığını doğruladı.

IMSA'da ise tek bir araç planlanıyor.