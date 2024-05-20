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WEC

Aston Martin, gerekli olması halinde WEC 2025'te iki Valkyrie ile yarışmaya açık

Aston Martin, yönetmeliklerin gerektirmesi halinde gelecek yılki Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda iki Valkyrie Le Mans Hypercar'ı çalıştırmak için adım atmaya hazır.

Gary Watkins
Gary Watkins
Aston Martin Valkyrie

Fotoğraf: Aston Martin

İngiliz üreticinin dayanıklılık başkanı Adam Carter, Hypercar bölümüne fabrikadan katılanların gerekirse iki araçla katılmasını gerektiren kurala uyum sağlayacaklarını açıkladı.

Aston Martin ve ortak takımı Heart of Racing geçtiğimiz Ekim ayında hem WEC hem de IMSA SportsCar Şampiyonası için Valkyrie ile tek araçlı programlarını duyurmuştu ancak o zamandan beri WEC'in 2025 yılında fabrikalar için iki araç zorunluluğu getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Carter, "Şampiyona büyüdükçe WEC'in yaptıklarını tamamen destekliyoruz."

"Programa bağlıyız: yönetmeliklerle gelenleri gözden geçireceğiz ve buna uyum sağlayacağız."

"Bu noktada düzenlemeler netleşene kadar her şey spekülasyondan ibaret ve zamanı geldiğinde bir duyuru yapacağız." dedi.

İki araç kuralının önümüzdeki yıl yürürlüğe gireceği kesin gibi görünse de, FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayına tabi olmaya devam ediyor.

Beklenti Heart of Racing'in WEC'te iki Valkyrie ile yarışacağı yönünde, ancak Carter sorulduğunda bunu doğrulamadı.

Start action

Başlangıç eylemi

Fotoğraf tarafından: Paul Foster

Ancak ABD'li katılımcı ile IMSA programının WEC'deki herhangi bir düzenleme gerekliliğinden etkilenmeyeceğini doğruladı.

Valkyrie LMH'nin ikinci çeyreğin sonundan önce piste çıkması hedefleniyor.

Carter, "İkinci çeyreğin hemen sonunda olacak - her şey hedefe uygun - ve ardından Temmuz ayında pist testlerine başlayacağız." dedi.

İlk testler Avrupa'da çalışan bir araca odaklanacak, ardından yılın sonlarına doğru ABD'de IMSA pistlerinde test için ikinci bir araç devreye girecek.

Carter, "Avrupa'da başlamak üzere bir test aracına odaklanacağız ve belirli bir kilometre eşiğini aştığımızda bir test aracını ABD'ye, diğerini de Avrupa'ya koyacağız" dedi.

Carter ayrıca, yeni LMH'nin geliştirildiği Valkyrie'nin AMR Pro pist günü versiyonu ile yapılan testlerin sona erdiğini de doğruladı.

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie

Fotoğraf tarafından: Aston Martin

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