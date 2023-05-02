Wolff: "Leclerc, Mercedes'in radarında"
Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, son günlerde ortaya çıkan Mercedes - Charles Leclerc iddialarına cevap verdi. Wolff, Leclerc'in uzun vadede Mercedes'in seçenekleri arasında olduğunu kabul etti ancak hızlı bir gelişme olması ihtimalini reddetti.
Geçtiğimiz haftalarda çıkan iddialar, Lewis Hamilton'ın gelecek sene takımda kalmaması halinde onun yerine Leclerc'in geçebileceği yönündeydi.
Leclerc, Mercedes'le ya da Wolff'la "henüz" bir bağlantısının olduğu iddialarını reddederken, diğer taraftan aynı açıklamada "henüz" ifadesini kullanması, böyle bir ihtimalin olduğu iddialarını güçlendirdi.
Azerbaycan'da konuşan Wolff, Monakolu pilot ile aralarında bir görüşme olduğu iddialarını reddetti. Ancak Wolff, Leclerc gibi bir pilotun uzun vadeli seçenekler arasında olmamasının aptalca olacağını söyledi.
Wolff, "Charles, süper bir adam ve uzun vadede her zaman radarınızda olması gereken birisi. Bu açık. Ancak kısa ve orta vadede bir seçenek değil." dedi.
Wolff, Leclerc ile son dönemde sadece Avustralya GP'den dönerken Melbourne'deki havaalanında görüştüklerini söyledi.
Leclerc'in Ferrari ile olan mevcut anlaşması 2024 sezonu sonunda bitiyor. Hamilton'ın ise mevcut anlaşması sene sonunda bitiyor.
Wolff, "Kimsenin Charles'in yetenekleri konusunda şüphesinin olmadığını düşünüyorum. Onunla konuştuğum tek an, Melbourne'den dönüşte uçağa doğru bindiğimiz zamandı. Onun dışında bir bağlantımız olmadı."
"Onun Ferrari ile olan anlaşmasına %100 sadık ve adanmış olduğunu düşünüyorum. Biz de Lewis ile anlaşma imzalamaya aynı şekilde %100 adanmış durumdayız." dedi.
Mercedes ve Hamilton, henüz 2024 anlaşması için bir araya gelmediler. Takım, şu an için W14'ü hızlandırmayı öncelikli tutuyor.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Wolff, her ne kadar Hamilton'a sekizinci şampiyonluğu kazanabileceği bir araç veremeseler bile, onu ikna edebilecek seviyede olduklarını düşünüyor.
Wolff, "O büyük ölçüde kendisini güçlü hissediyor, biz de aynı şekilde hissediyoruz. Bu sene pilotlar şampiyonluğu için mücadele edemeyeceğiz. Şu anda öyle görünüyor. Ona, bunu yapabileceği bir araç vermemiz lazım."
"Umarım bu sezon ona kazanabileceği bir paket verebiliriz ve ardından sekizinci şampiyonluğunu kazanabileceği bir şeye sahip oluruz."
"Bunu başarma konusunda motive olduğu konusunda şüphem yok. O, bunu yapmayı seviyor. Bu onun yeteneği. Onunla, hem ben bireysel olarak hem de takım olarak harika ilişkiye sahibiz. Son 10 senedir güçlü olan yönlerimizden birisi buydu. Bu açıdan gerçekten iyi bir konumdayız." dedi.
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