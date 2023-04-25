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Leclerc'in gözü Hamilton sonrası Mercedes'te mi?

İtalya'da çıkan son iddialara göre Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lewis Hamilton'ın ayrılması ihtimaline karşı Mercedes'le görüşüyor olabilir.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Leclerc'in gözü Hamilton sonrası Mercedes'te mi?

Formula 1'de gelen başarısızlıkların ardından pilotların ve takımların isimleri, genelde başka takım ya da pilotlarla anılır. Leclerc'in adı da bu isimler arasına dahil oldu.

Kariyerinin çoğunda Ferrari tarafından desteklenen Leclerc'in Hamilton'ın ayrılması ihtimaline karşı Mercedes ile görüştüğü iddia edildi. Saygın gazeteci Leo Turrini, Ferrari pilotunun Mercedes ile yaptığı görüşmelerin padoktaki açık sırlardan birisi olduğunu söyledi.

Leclerc'in Mercedes'e geçebilmesi için tek bir ihtimal var, o da Hamilton'ın takımdan ya da spordan ayrılma kararı alması.

Hamilton'ın gelecek sene için Mercedes'le halihazırda bir anlaşması yok ancak şampiyon pilot, daha önceki açıklamalarda bunun bir noktada gerçekleşeceğini söyledi. O gün gelene kadar, Hamilton'ın geleceği ise söylentiler arasında yer almaya devam edecek gibi.

Leclerc'in ise sahip olduğu mevcut anlaşma 2024 sonunda bitiyor.

Hem Mercedes, hem de Ferrari 2023'e zorlu bir başlangıç yaptılar ancak İtalyan ekibi, Mercedes'e kıyasla daha fazla zorlanıyor.

Maranello ekibi hem performans hem de dayanıklılık konusunda şu ana kadar sınıfta kaldı. Leclerc, sezonun ilk yarışında güç ünitesi sorunuyla yolda kalmıştı.

Diğer taraftan Mercedes'te ise George Russell, Avustralya GP'de sürpriz bir şekilde güç ünitesi sorunuyla yolda kaldı.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Şu ana kadar gerçekleştirilen 3 yarışın 2'sinde yolda kalan Leclerc'in takımına karşı sabrının tükendiği, bu yüzden başka bir takıma geçişin yollarını aradığı iddia ediliyor. 

Quotidiano Nazionale'deki köşesinde Turrini, "Leclerc'in Mercedes'le yaptığı görüşmeler açık bir sır. Bunu, herkes biliyor. Maranello'daki en uzakta yer alan garajdan Hint Okyanusu'na kadar herkes bunu biliyor."

"Charles, kariyerinin şu ana kadar olan bölümünde zaman zaman kalitesini gösterdi. Ancak zamanın geçtiğini bilen ilk kişi de o." dedi.

Hamilton takımdan ayrılmadığı sürece Leclerc için bir yer boşalmayacak gibi duruyor. Peki ya Hamilton Ferrari'ye katılmak isterse, takımlar arasında iki pilot için takas olur mu?

Turrini, Hamilton'ın hiçbir zaman Ferrari'ye katılmaya yakın olmadığını ve onun spordan emekli olana kadar Mercedes'te kalacağını düşündüğünü söyledi.

Turrini, "Hamilton'ın kırmızı takıma hiçbir zaman yakın olmadığını biliyorum. Montezemolo, Alonso konusunda hayal kırıklığı yaşadığında onu düşünmüştü ancak o dönemde Lewis, çoktan Mercedes'e yerleşmişti. Bir anlaşma hiç olmadı. Hiçbir zaman." dedi.

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