Önceki / Azerbaycan GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Sonraki / Hulkenberg: "Melbourne, doğru yönde ilerlediğimizin bir kanıtı"
Formula 1 Haberler

Hamilton, Leclerc söylentilerini umursamıyor

Lewis Hamilton, Charles Leclerc'in yakın zamanda Mercedes'e katılacağı ve kendisinin yerini alacağı söylentilerini umursamıyor.

Szántó Dániel
Ekleyen:
Hamilton, Leclerc söylentilerini umursamıyor

Charles Leclerc henüz Mercedes ile herhangi bir anlaşma yapmadı fakat gelecekte Alman üreticiye geçme ihtimali bulunuyor. Elbette asıl soru, genç Monakolu pilotun kimin yerine geçeceği.

Genel görüş Mercedes'in iyi bir performans sergileyen ve takıma yeni katılan George Russell'ı takımdan göndermek istemeyeceği yönünde. Dolayısıyla Leclerc, Hamilton'ın koltuğu için potansiyel bir aday olabilir.

Ancak Hamilton, emekli olmayı düşünmüyor ve Mercedes'le yakaladığı başarılar göz önüne alındığında, Alman üreticinin kendisiyle yola devam etmesi oldukça muhtemel.

Konu hakkında konuşan Hamilton da bu söylentileri pek umursamadığını söyledi.

Hamilton, "Belki bazı sürücüler farklı patronlarla temas halinde olabilir. Fakat ben bulunduğum yeri ve ekibimi seviyorum. Birlikte çıktığımız bu yolculuk ve birlikte ilerlemeye devam etmek için yaptığımız çalışmalar için minnettarım." dedi.

Leclerc ile ilgili bir soru üzerine Hamilton, "Bunun geleceğim üzerinde hiçbir etkisi yok" diyerek spekülasyonları yalanladı.

İngiliz pilot sonrasında Bakü hakkında konuştu ve "Şu anda sahip olduğumuz bu çılgınca farkı kapatamayacağız. Fakat geride kalan süreçte fabrikada çok büyük işler yapıldı."

"Elbette doğru yönde ilerlemek için zamana ihtiyacımız var fakat gelecek için heyecanlıyım." diye ekledi.

paylaşım
yorumlar

Azerbaycan GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Hulkenberg: "Melbourne, doğru yönde ilerlediğimizin bir kanıtı"
Szántó Dániel Daha fazlası
Szántó Dániel
Brundle: "Red Bull çok sağlam görünüyor"

Brundle: "Red Bull çok sağlam görünüyor"

Formula 1

Brundle: "Red Bull çok sağlam görünüyor" Brundle: "Red Bull çok sağlam görünüyor"

Button'a göre Hamilton, "yarış kazanabilecek" bir araca sahip olmazsa emekli olabilir

Button'a göre Hamilton, "yarış kazanabilecek" bir araca sahip olmazsa emekli olabilir

Formula 1

Button'a göre Hamilton, "yarış kazanabilecek" bir araca sahip olmazsa emekli olabilir Button'a göre Hamilton, "yarış kazanabilecek" bir araca sahip olmazsa emekli olabilir

Piastri: "Henüz Norris'ten tavsiye istemedim"

Piastri: "Henüz Norris'ten tavsiye istemedim"

Formula 1

Piastri: "Henüz Norris'ten tavsiye istemedim" Piastri: "Henüz Norris'ten tavsiye istemedim"

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Red Bull ile aramızda bu kadar fark olmasını beklemiyordum"

Hamilton: "Red Bull ile aramızda bu kadar fark olmasını beklemiyordum"

Formula 1
Azerbaycan GP

Hamilton: "Red Bull ile aramızda bu kadar fark olmasını beklemiyordum" Hamilton: "Red Bull ile aramızda bu kadar fark olmasını beklemiyordum"

Hamilton: "Red Bull'u yakalamamız uzun sürebilir"

Hamilton: "Red Bull'u yakalamamız uzun sürebilir"

Formula 1

Hamilton: "Red Bull'u yakalamamız uzun sürebilir" Hamilton: "Red Bull'u yakalamamız uzun sürebilir"

Hamilton: "Katar'da beni hapse atsalar da umrumda olmazdı"

Hamilton: "Katar'da beni hapse atsalar da umrumda olmazdı"

Formula 1

Hamilton: "Katar'da beni hapse atsalar da umrumda olmazdı" Hamilton: "Katar'da beni hapse atsalar da umrumda olmazdı"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Russell: "Max güzel mücadele için elimi sıkar diye düşündüm"

Russell: "Max güzel mücadele için elimi sıkar diye düşündüm"

Formula 1
Azerbaycan GP

Russell: "Max güzel mücadele için elimi sıkar diye düşündüm" Russell: "Max güzel mücadele için elimi sıkar diye düşündüm"

Russell: "Hızlanmak için neyi değiştirmemiz gerektiğini bilmiyoruz"

Russell: "Hızlanmak için neyi değiştirmemiz gerektiğini bilmiyoruz"

Formula 1
Azerbaycan GP

Russell: "Hızlanmak için neyi değiştirmemiz gerektiğini bilmiyoruz" Russell: "Hızlanmak için neyi değiştirmemiz gerektiğini bilmiyoruz"

Mercedes, 2024 F1 aracının tasarımında "temiz bir sayfa" açmayacak

Mercedes, 2024 F1 aracının tasarımında "temiz bir sayfa" açmayacak

Formula 1
Azerbaycan GP

Mercedes, 2024 F1 aracının tasarımında "temiz bir sayfa" açmayacak Mercedes, 2024 F1 aracının tasarımında "temiz bir sayfa" açmayacak

Son Haberler

Pedrosa: "Emeklilik kararımdan vazgeçmeyeceğim"

Pedrosa: "Emeklilik kararımdan vazgeçmeyeceğim"

MGP MotoGP
İspanya GP

Pedrosa: "Emeklilik kararımdan vazgeçmeyeceğim" Pedrosa: "Emeklilik kararımdan vazgeçmeyeceğim"

Vasseur: "Bir fırsatımız daha olacak, yarış için kendimize güveniyoruz"

Vasseur: "Bir fırsatımız daha olacak, yarış için kendimize güveniyoruz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Vasseur: "Bir fırsatımız daha olacak, yarış için kendimize güveniyoruz" Vasseur: "Bir fırsatımız daha olacak, yarış için kendimize güveniyoruz"

WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı

WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı

WEC WEC
Spa-Francorchamps

WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı

Hamilton: "Bu hafta sonu Melbourne'deki kadar hızlı değiliz"

Hamilton: "Bu hafta sonu Melbourne'deki kadar hızlı değiliz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Hamilton: "Bu hafta sonu Melbourne'deki kadar hızlı değiliz" Hamilton: "Bu hafta sonu Melbourne'deki kadar hızlı değiliz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.