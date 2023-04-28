Hamilton, Leclerc söylentilerini umursamıyor

Charles Leclerc henüz Mercedes ile herhangi bir anlaşma yapmadı fakat gelecekte Alman üreticiye geçme ihtimali bulunuyor. Elbette asıl soru, genç Monakolu pilotun kimin yerine geçeceği.

Genel görüş Mercedes'in iyi bir performans sergileyen ve takıma yeni katılan George Russell'ı takımdan göndermek istemeyeceği yönünde. Dolayısıyla Leclerc, Hamilton'ın koltuğu için potansiyel bir aday olabilir.

Ancak Hamilton, emekli olmayı düşünmüyor ve Mercedes'le yakaladığı başarılar göz önüne alındığında, Alman üreticinin kendisiyle yola devam etmesi oldukça muhtemel.

Konu hakkında konuşan Hamilton da bu söylentileri pek umursamadığını söyledi.

Hamilton, "Belki bazı sürücüler farklı patronlarla temas halinde olabilir. Fakat ben bulunduğum yeri ve ekibimi seviyorum. Birlikte çıktığımız bu yolculuk ve birlikte ilerlemeye devam etmek için yaptığımız çalışmalar için minnettarım." dedi.

Leclerc ile ilgili bir soru üzerine Hamilton, "Bunun geleceğim üzerinde hiçbir etkisi yok" diyerek spekülasyonları yalanladı.

İngiliz pilot sonrasında Bakü hakkında konuştu ve "Şu anda sahip olduğumuz bu çılgınca farkı kapatamayacağız. Fakat geride kalan süreçte fabrikada çok büyük işler yapıldı."

"Elbette doğru yönde ilerlemek için zamana ihtiyacımız var fakat gelecek için heyecanlıyım." diye ekledi.