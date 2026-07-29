Wolff: "George’a karşı inancım tam”

Mercedes, 2026 sezonuyla yeni kurallar dönemine istikrarlı bir başlangıç yaparak ilk 11 yarışın 8'ini kazanmayı başardı. Şampiyona liderliğini elinde tutan Kimi Antonelli sezonun ilk yarısında baskın bir performans sergilerken takım arkadaşı George Russell ise yaşadığı teknik sorunlar ve talihsizlikler nedeniyle Antonelli’nin 59 puan gerisinde kaldı.

Pist üstündeki rekabet iki pilot arasında henüz açık bir gerilime dönüşmemiş olsa da Mercedes’in 2014-2016 arası döneminde Lewis Hamilton ve Nico Rosberg arasında yaşanan olaylı şampiyonluk mücadelesinin tekrarlama ihtimalini akıllara getiriyor.

Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

RacingNews365'e özel açıklamalarda bulunan Wolff, "Geçmişteki olayların tekrar yaşanmasına asla izin vermeyeceğim.” diyerek net bir tavır ortaya koydu.

“Bu durum benim için de takım için de bir daha asla yaşanmayacak, bu kadar basit. Eğer bir pilot bunu yapmaya kalkışırsa, onu araçtan çıkarırım."

Sezona Avustralya’daki galibiyetle hızlı başlayan ancak Kanada'daki motor arızası, Monako’daki pitten geçme cezası ve Belçika’daki ilk tur kazası gibi şanssızlıklarla geriye düşen George Russell hakkında da konuşan Wolff, İngiliz pilota güveninin tam olduğunu söyledi: "George Montreal’de lider gidiyordu fakat yarışı tamamlayamadı.”

“Orada bir galibiyet daha alabilirdi ve bu durum kesinlikle sonraki yarışlar için zihinsel olarak onu çok daha iyi hissettirirdi.”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: John Thys / AFP via Getty Images

“Dürüst olmak gerekirse aracında tespit etmesi uzun süren ve ona tur başına zaman kaybettiren bir motor sorunu yaşadık.”

“Sezona favori olarak başladığı için üzerinde bir baskı oluştu. Kimi ise geçen yıl puan alamadığı dokuz yarış geçirmesine rağmen bu yıl harika bir iş çıkarıyor.”

“Aniden beklentiler değişti ve Russell biraz geride kaldı.”

“Ancak gridde bu durumu iyi yönetebilecek biri varsa o da George’dur çünkü o zihinsel olarak çok güçlü bir pilot. Onun gibi en iyiler işleri tersine çevirmeyi bilir.”

“Bu yüzden ona karşı inancım tam, kötü gidişatı tersine çevirebileceğine tamamen inanıyorum.”