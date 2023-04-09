Windsor: "2021 Abu Dabi Güvenlik Aracı ardında bitmeliydi"

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Melbourne'da ikinci kırmızı bayrağın ardından, yeniden start turu, ortaya çıkan kaos ve birden fazla çarpışmanın bir başka kırmızı bayrağa sebep olmasıyla iptal edildi.

Uzun bir gecikmenin ardından yarış, Max Verstappen'in Güvenlik Aracı'nın arkasında 2023 sezonundaki ikinci zaferini elde etmesiyle sona erdi.

Verstappen ilk Dünya Şampiyonluğunu 2021 sezon finalinde, yarış direktörü Michael Masi'nin verdiği kararlarla ortaya çıkan ve tartışmaya sebep olan koşullarla elde etmişti.

F1'in yarışları yeşil bayrak koşulları altında tamamlamak için bilinçli bir çaba göstermesiyle birlikte Windsor, Albert Park'taki Güvenlik Aracı finişine seyircilerin verdiği olumlu tepkinin, Hamilton'ın 2021'de Abu Dabi'de Güvenlik Aracı altında sekizinci şampiyonluğunu elde etmesinin kötü bir şey olmayacağının kanıtı olduğuna inanıyor.

YouTube kanalı aracılığıyla yaptığı konuşmada Windsor şunları söyledi: "Melbourne'da yarışı Güvenlik Aracı'nın arkasında bitirdiler. Bu bir şey çağrıştırıyor mu?"

"2021'de Abu Dabi'de de böyle bir finiş olmalıydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Hiçbir Avustralyalı taraftarın - ki aslında oldukça gürültücüdürler - 'Hayır, bu yarışın düzgün bir tek turluk yarış olarak bitmesini istiyoruz, bu çok kötü' diye şikayet ettiğini veya yuhaladığını görmedim."

"Hepsi alkışlıyor ve tezahürat yapıyordu. Abu Dhabi 2021'de de yarışı Güvenlik Aracı ardında bitirmeleri gerekirdi, hâlâ bu konuda kendimi çok öfkeli hissediyorum."

"Bu olayı mahvetmelerinin ve Lewis Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunun tek bir olayla elinden alınmasının hâlâ berbat olduğunu düşünüyorum."

"Elbette bir yarışta Şampiyonluğu kazanamaz ya da kaybedemezsiniz. Benim bahsettiğim şey alınan karar."

"Melbourne'da hiç kimse bunu umursamadı. Avustralyalılar Güvenlik Aracına bayıldılar, hepsi tezahürat yapıyordu."

"Aslında birkaç pilotun kalabalığa el sallayabileceğini düşünmüştüm ama yapmadılar, yine de güzeldi."

"Virajı yavaşça döndüler ve herkes ayağa kalkıp alkışladı. Harika bir andı, tıpkı 2021'de Abu Dabi'de de olabileceği gibi."

Windsor, "Abu Dabi'de Lewis'in podyumda Max'in elini sıkacak kadar centilmen olması inanılmaz güçlü olduğunu gösterdi."

"Bence Mercedes'in kabullenip 'Hadi devam edelim, bunun bir daha olmamasını sağlayacağız' demesi her şeyi bitirdi. Ne yazık ki bu yüzden şampiyonanın kaybedildiğini düşünüyorum. Max kazandı."

"Ama bence Formula 1, tüm zamanların en iyi yarış pilotlarından birinin rekor kırarak sekizinci Dünya Şampiyonluğunu kazanması ve Güvenlik Aracının arkasında bir zafer turu atarak havai fişeklerin ve müzik gösterisi gibi büyük bir fırsatı kaybetti."

"Bir yarışın Güvenlik Aracı arkasında değil de sprint yarış şeklinde bitmesinin harika olduğunu söyleyenlere cevabım budur."

"Bence Formula 1 o gün büyük bir fırsatı kaçırdı ve böyle bir anın bir daha yaşanacağını sanmıyorum."

"Umarım Lewis sekizinci Dünya Şampiyonluğu'nu kazanabilir çünkü bunu hak ediyor, ama gidişata bakılırsa bundan şüpheliyim." dedi.

Hamilton 2021 sezonundan bu yana zafer kazanamadı ve 2022'de kariyerinin ilk galibiyetsiz sezonunu geçirdi.