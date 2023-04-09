Önceki / Vasseur: "Düzlük hızı farkı, 2022'deki kadar büyük değil"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Wolff: "Sorunlarımızın farkındayız, geçen yıla göre fark bu"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, geçen yıla göre farklı bir pozisyonda olduklarını ve hiç olmazsa sorunlarının kaynaklarını bildiklerini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Wolff: "Sorunlarımızın farkındayız, geçen yıla göre fark bu"
Haberi dinle

Yeni kurallara hiç iyi bir başlangıç yapamayan Mercedes, geçen yıl kendini sorunlu ve dalgalanma sorunu nedeniyle performansını ortaya çıkaramayan bir araçla baş ederken buldu.

Birçoklarına göre sorunun ana kaynağı olan "sıfır sidepod" konseptini geliştirdikçe hızlanan takım, özellikle ikinci yarı epey iyi performans gösterdi ve Brezilya GP'sinde George Russell ile galibiyete ulaşarak 2023 sezonu için umut verdi.

Ancak bu umutlar yeni sezon itibariyle tepetaklak olmuş vaziyette, nitekim takım halen sorunlarla boğuşuyor ve halen istediği performansı sergileyemiyor.

Yine de geçen yıla göre daha olumlu düşüncelere sahip olduğu görülen Toto Wolff, hiç olmazsa sorunun kaynağını bildiklerini vurguluyor.

Wolff, "Bahreyn'deki ilk testlerde doğru yolda olduğumuza inanıyorduk, sonra olmadığımızı fark ettik. Sezonun son aşamasında yine rekabetçiydik, Abu Dhabi'de birkaç ondalık gerideydik ama Austin, Meksika ve özellikle Interlagos'ta iyi iş çıkardık."

"On iki ay önce sorunun ne olduğunu anlamamıştık, kendimizi performans üretmeyen bir araçla mücadele ederken bulmak acı bir sürprizdi.

"Bugün yine sorunlarımız var ama nerede olduklarını ve neye bağlı olduklarını biliyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Vasseur: "Düzlük hızı farkı, 2022'deki kadar büyük değil"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Todt: "Wolff ve Horner'a 2021 Abu Dhabi GP sonucuna müdahale edemeyeceğimi söyledim"

Todt: "Wolff ve Horner'a 2021 Abu Dhabi GP sonucuna müdahale edemeyeceğimi söyledim"

Formula 1
Avustralya GP

Todt: "Wolff ve Horner'a 2021 Abu Dhabi GP sonucuna müdahale edemeyeceğimi söyledim" Todt: "Wolff ve Horner'a 2021 Abu Dhabi GP sonucuna müdahale edemeyeceğimi söyledim"

George Russell'ın en sevdiği ve en sevmediği pistler hangileri?

George Russell'ın en sevdiği ve en sevmediği pistler hangileri?

Formula 1

George Russell'ın en sevdiği ve en sevmediği pistler hangileri? George Russell'ın en sevdiği ve en sevmediği pistler hangileri?

Krack: "Gelişim yarışı zorlu geçecek ancak boş boş oturmayacağız"

Krack: "Gelişim yarışı zorlu geçecek ancak boş boş oturmayacağız"

Formula 1

Krack: "Gelişim yarışı zorlu geçecek ancak boş boş oturmayacağız" Krack: "Gelişim yarışı zorlu geçecek ancak boş boş oturmayacağız"

Son Haberler

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi" Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri" Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz" Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

F1 Formula 1
Avustralya GP

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.