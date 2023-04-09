Wolff: "Sorunlarımızın farkındayız, geçen yıla göre fark bu"

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Yeni kurallara hiç iyi bir başlangıç yapamayan Mercedes, geçen yıl kendini sorunlu ve dalgalanma sorunu nedeniyle performansını ortaya çıkaramayan bir araçla baş ederken buldu.

Birçoklarına göre sorunun ana kaynağı olan "sıfır sidepod" konseptini geliştirdikçe hızlanan takım, özellikle ikinci yarı epey iyi performans gösterdi ve Brezilya GP'sinde George Russell ile galibiyete ulaşarak 2023 sezonu için umut verdi.

Ancak bu umutlar yeni sezon itibariyle tepetaklak olmuş vaziyette, nitekim takım halen sorunlarla boğuşuyor ve halen istediği performansı sergileyemiyor.

Yine de geçen yıla göre daha olumlu düşüncelere sahip olduğu görülen Toto Wolff, hiç olmazsa sorunun kaynağını bildiklerini vurguluyor.

Wolff, "Bahreyn'deki ilk testlerde doğru yolda olduğumuza inanıyorduk, sonra olmadığımızı fark ettik. Sezonun son aşamasında yine rekabetçiydik, Abu Dhabi'de birkaç ondalık gerideydik ama Austin, Meksika ve özellikle Interlagos'ta iyi iş çıkardık."

"On iki ay önce sorunun ne olduğunu anlamamıştık, kendimizi performans üretmeyen bir araçla mücadele ederken bulmak acı bir sürprizdi.

"Bugün yine sorunlarımız var ama nerede olduklarını ve neye bağlı olduklarını biliyoruz." dedi.