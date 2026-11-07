Formula 1 Sao Paulo GP

Verstappen, araçtaki soruna değindi: "Sıralamadan önce çözmeliyiz"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Brezilya’daki ilk iki antrenman seansını 3. sırada tamamlamasına rağmen direksiyon problemine dikkat çekti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 13:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Brezilya Grand Prix’sinin cuma günkü serbest antrenman seanslarında Mercedes’ten Kimi Antonelli ve McLaren’dan Lando Norris’in arkasında 3. en hızlı tur zamanına imza atan Max Verstappen, aracında direksiyon hissiyatıyla ilgili sorun yaşadığını belirtti.

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İlk seanstan itibaren direksiyondaki ağırlık nedeniyle aracın virajlardaki dengesinde zorlandıklarını belirten Hollandalı pilot, sıralama seansı öncesinde Red Bull mühendislerinin bu arızayı çözmesi gerektiğini vurguladı.

Araçla ilgili hissiyat eksikliğini aktaran Verstappen, 3. antrenman seansı öncesinde şunları söyledi: "Seanslar oldukça iyi geçti. Genel performansımızda daha fazla istikrara ulaşmaya çalışırken, bir yandan da her zaman aracı biraz daha geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Araç üzerinde ince ayarlar yaptık ve özellikle uzun tur denemelerinde lastiklerin tepkisini daha iyi anlamaya odaklandık.”

“Direksiyonla ilgili bazı sorunlar yaşadım, sıralama öncesinde bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Hâlâ yapacak işimiz var ancak büyütülecek bir durum yok.”

“Performansımızı en üst seviyeye çıkarmaya odaklanacağız, umarım az da olsa yağmur yağar.”

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- Motorsport.com Ekibi

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