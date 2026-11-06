Formula 1 Sao Paulo GP

Verstappen: "Performans kaybımızın çoğu güç ünitesiyle ilgili"

Max Verstappen, Sao Paulo'daki antrenman seanslarını 3. sırada tamamlamasının ardından güç ünitesi istikrarına ve araç ayarlarına odaklandıklarını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 21:52

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Brezilya Grand Prix'sinin cuma günü gerçekleştirilen 2. serbest antrenman seansında Red Bull pilotu Max Verstappen, Kimi Antonelli ve Lando Norris'in arkasında seansı 3. sırada tamamladı.

Parçalı bulutlu hava altında geçen 60 dakikalık seansta, orta lastiklerle denge sorunları yaşayan ve araç telsizinden önden kaymayla yol tutuş eksikliğinden şikâyet eden Hollandalı pilot, seansın ikinci yarısında pist yüzeyinin nemlenmesiyle uzun etap turlarına odaklandı.

Cuma günkü antrenman seanslarını değerlendiren Verstappen, şunları söyledi: "Araçtaki hissiyat çok da kötü değildi ancak hâlâ gelişmemiz gerekiyor.”

“Performans kaybımızın çoğu, aslında güç ünitesinin istikrarıyla ilgili. Yarın için hâlâ yapacak biraz işimiz var. Ortada şaşırtıcı bir durum yok ancak sadece performansımızı biraz daha artırmak için neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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