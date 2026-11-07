Formula 1 Sao Paulo GP

Red Bull açıkladı: Verstappen, 2. antrenman seansını neden erken sonlandırdı?

Red Bull stratejisti Hannah Schmitz, Max Verstappen’in 2. antrenman seansı bitmeden araçtan inme gerekçesini paylaştı ve yaşanan sorunları detaylandırdı.

Neşe Akkoyun

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 10:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Brezilya Grand Prix’sinin 2. serbest antrenman seansının son dakikalarında diğer takımlar veri toplamaya devam ederken Max Verstappen’in aracından erken inmesi merak konusu olmuştu. Sıralamada Kimi Antonelli ve Lando Norris’in arkasında 3. sırada yer alan Hollandalı pilot, yüksek yakıtlı uzun etap denemelerinde aracı sürmekte ciddi şekilde zorlandı. 

Ayrıca okuyun:

Verstappen’in direksiyon hissiyatından ve güç ünitesi istikrarsızlığından şikayet etmesi üzerine Red Bull, gece öncesinde gerekli değişiklikleri başlatmak adına seansı erken noktalama kararı aldı. 

Red Bull Baş Stratejisti Hannah Schmitz, durumla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Uzun tur denemelerinde araçta yoğun bir istikrarsızlık tespit ettik ve seansı erken sonlandırdık.”

“İhtiyacımız olan verileri elde edemiyorduk. Gece boyunca incelemek ve değiştirmek istediğimiz unsurları zaten biliyorduk, bu yüzden hemen işe koyulmak istedik.”

“Herkes araçta büyük bir potansiyel olduğu konusunda hemfikir. Her iki pilotumuzun da gece boyunca incelenmesini ve değiştirilmesini istediği şeyler var ancak bir bakıma bu iyi bir durum çünkü araçta ne olduğunu ve neleri düzeltmemiz gerektiğini bildiğimiz anlamına geliyor.” 

“Hafta sonunun geri kalanı için ciddi bir potansiyelimiz var ve bu konuda iyimseriz."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Hamilton: "Zor bir gündü, ikinci antrenman sorunlu geçti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun



Canlı dereceler: MotoGP Katar GP 2. antrenman

MotoGP

MotoGP

Katar GP

5 dk

Canlı dereceler: MotoGP Katar GP 2. antrenman



2026 Extreme Kupası’nın final heyecanı Pendik’te!

GENEL

GENEL 40 dk

2026 Extreme Kupası’nın final heyecanı Pendik’te!



Bottas, ayrılık iddialarına şaşkın: "Takımdan aldığım geri bildirimler çok olumlu"

Formula 1

Formula 1

Sao Paulo GP

2 s

Bottas, ayrılık iddialarına şaşkın: "Takımdan aldığım geri bildirimler çok olumlu"

Son Haberler



Red Bull açıkladı: Verstappen, 2. antrenman seansını neden erken sonlandırdı?

Formula 1

F1 Formula 1

Sao Paulo GP

Red Bull açıkladı: Verstappen, 2. antrenman seansını neden erken sonlandırdı?



Canlı dereceler: MotoGP Katar GP 2. antrenman

MotoGP

MGP MotoGP

Katar GP

5 dk

Canlı dereceler: MotoGP Katar GP 2. antrenman



2026 Extreme Kupası’nın final heyecanı Pendik’te!

GENEL

Genl GENEL 40 dk

2026 Extreme Kupası’nın final heyecanı Pendik’te!



Hamilton: "Zor bir gündü, ikinci antrenman sorunlu geçti"

Formula 1

F1 Formula 1

Sao Paulo GP

40 dk

Hamilton: "Zor bir gündü, ikinci antrenman sorunlu geçti"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 17 Mar 2018

Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 13 Şub 2018

Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 11 Şub 2018

Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik

Formula 1

Özellik

Formula 1 6 Şub 2018

Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol