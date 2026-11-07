Formula 1 Sao Paulo GP
Red Bull açıkladı: Verstappen, 2. antrenman seansını neden erken sonlandırdı?
Red Bull stratejisti Hannah Schmitz, Max Verstappen’in 2. antrenman seansı bitmeden araçtan inme gerekçesini paylaştı ve yaşanan sorunları detaylandırdı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 7 Kas 2026 10:40
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Brezilya Grand Prix’sinin 2. serbest antrenman seansının son dakikalarında diğer takımlar veri toplamaya devam ederken Max Verstappen’in aracından erken inmesi merak konusu olmuştu. Sıralamada Kimi Antonelli ve Lando Norris’in arkasında 3. sırada yer alan Hollandalı pilot, yüksek yakıtlı uzun etap denemelerinde aracı sürmekte ciddi şekilde zorlandı.
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Verstappen’in direksiyon hissiyatından ve güç ünitesi istikrarsızlığından şikayet etmesi üzerine Red Bull, gece öncesinde gerekli değişiklikleri başlatmak adına seansı erken noktalama kararı aldı.
Red Bull Baş Stratejisti Hannah Schmitz, durumla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Uzun tur denemelerinde araçta yoğun bir istikrarsızlık tespit ettik ve seansı erken sonlandırdık.”
“İhtiyacımız olan verileri elde edemiyorduk. Gece boyunca incelemek ve değiştirmek istediğimiz unsurları zaten biliyorduk, bu yüzden hemen işe koyulmak istedik.”
“Herkes araçta büyük bir potansiyel olduğu konusunda hemfikir. Her iki pilotumuzun da gece boyunca incelenmesini ve değiştirilmesini istediği şeyler var ancak bir bakıma bu iyi bir durum çünkü araçta ne olduğunu ve neleri düzeltmemiz gerektiğini bildiğimiz anlamına geliyor.”
“Hafta sonunun geri kalanı için ciddi bir potansiyelimiz var ve bu konuda iyimseriz."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
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