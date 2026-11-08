Formula 1 Sao Paulo GP

Stella: “Getirdiğimiz güncellemeler ve pist koşulları birbirini tamamladı”

Andrea Stella, yağmurlu sıralama seansının ardından yeni ön kanadın aracı daha sürülebilir kıldığını belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 09:00

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Brezilya’daki zorlu hava koşullarında geçen sıralama turlarını değerlendiren Andrea Stella, yeni güncellemelerin araca beklenildiği gibi yere basma kuvveti sağladığını ve ön kanat tasarımının aracı kontrol etmeyi kolaylaştırdığını vurguladı.

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Q2 seansında elenen Oscar Piastri’nin frenleme anlarında arka lastik kilitlenmesi yaşayarak yol tutuşu hakkında yanlış hissiyata kapıldığını ve bu teknik durumu inceleyeceklerini belirten Stella, pazar günkü yarışın yağmur altında geçmesini beklediklerini ve ıslak zemin lastiklerinin suda kızaklama performansından memnun kaldıklarını ifade etti.

Sıralamaların ardından genel tabloyu değerlendiren ve yarış hakkındaki beklentilerini paylaşan Stella şunları söyledi: "Koşullar kesinlikle zordu ve bugün performansımızda yaşanan dalgalanmalar oldukça ilgi garipti. Pistte çok fazla suyun olduğu Q1'de, yağmur lastikleriyle nispeten rahattık. Q2'de pistteki su azaldığında ve geçiş lastiklerine geçtiğimizde daha çok zorlandık.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Oscar tarafında ilk olarak kırmızı bayrak talihsizliği yaşadık. Ayrıca frenlemede, özellikle de ciddi miktarda arka kilitlenmeye neden olan bazı gariplikler vardı. Verileri detaylıca inceleyip buna sebep olan şeyi kesinlikle bulacağız.”

“Q3'te su miktarı tekrar arttığında bir kez daha rekabeti olduk. Dolayısıyla bugün pole pozisyonunu getiren şey güncellemelerin aracı tek başına öne geçirmesi değildi. Getirdiğimi güncellemeler ve pist koşulları birbirini tamamladı”

“Güncellemeler tur süresini tam da beklediğimiz oranda geliştirdi ancak bunu ıslak zeminden ziyade kuru zemin şartlarında daha net gördük.”

“Las Vegas'a da yeni parçalar getireceğiz ve bunlar ön kanadın oluşturduğu hava akışına destek sağlayacak. Ancak araca getirdiğimiz asıl büyük yenilik ön kanattı.”

Yarış hakkındaki beklentileri sorulan Stella, şöyle yanıtladı: “Tahminlerde yarın için oldukça fazla yağmur görünüyor, bu yüzden kuru bir yarış olursa şaşırırım.”

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“Bugün araçların bir nebze sürülebilir olduğunu gördük. Doğru ayarlarla bunu iyileştirmeye çalışacağız. Görüş mesafesi kabul edilebilir seviyede kaldığı sürece yarışabileceğimizi düşünüyorum.”

“Yarışın kuru şartlarda geçmesi durumunda antrenman seanslarına bakarak Mercedes'in bir adım önde olabileceğini söyleyebilirim. Araca getirdiğimiz güncellemelere rağmen şu an için yarışa en iyi yarış temposuna sahip takım olarak girdiğimizi söyleyemem."

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- Motorsport.com Ekibi

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