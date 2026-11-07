Formula 1 Sao Paulo GP

Norris: “Hiç hata yapmadık”

McLaren pilotu Lando Norris, zorlu yağmur koşullarında en hızlı turu atarak Brezilya Grand Prix’sinde pole pozisyonunu kazandı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 7 Kas 2026 20:37

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Brezilya’daki yağmurlu sıralama turlarında sergilediği performansla Interlagos’ta pole pozisyonunun sahibi olan Lando Norris, değişken hava şartlarına rağmen hata yapmadan seansı zirvede tamamladığını belirtti.

Seansı değerlendiren Norris, şunları söyledi: "Uzun bir gün oldu. Harika bir sıralama seansı geçirdik.”

“Geçen yıla göre farklı koşullarda da olsa burada üst üste iki yıl pole pozisyonunda yer almak beni çok mutlu etti.”

“Pistteki şartlar zordu, özellikle yağmurun çok daha fazla artacağını bildiğiniz anlarda işler daha da zorlaştı. Bizim asıl hedefimiz, seansın başında iki temiz tur atmak ve hiç hata yapmamaktı, gerçekten de hiç hata yapmadık.”

“Bu, aracı ıslak zeminde ilk kullanışımdı fakat sanırım hızlı şekilde adapte oldum. Zor bir durum çünkü yoğun yağmur lastiği, geçiş lastiği derken tamamen farklı şeyler deniyorsunuz. Üstelik son turlarda rüzgâr da şiddetlendi.”

“Kesinlikle benim için verimli bir seans oldu ve öğrendiklerimi yarınki yarışa da aktaracağım.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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