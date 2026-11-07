Formula 1 Sao Paulo GP

Piastri: "Geçiş lastikleri için biraz geç kaldık"

Oscar Piastri, Brezilya GP sıralama turlarında doğru zamanda doğru lastikte olamadıklarını ve ritim bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 7 Kas 2026 20:51

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Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Brezilya’da gerçekleştirilen yağmurlu sıralama seansının ardından konuşan Oscar Piastri, seans içindeki karar anlarına, lastik tercihlerine ve pazar günkü yarış beklentilerine dair açıklamalarda bulundu: "Turumu henüz bitirmiştim ama bence geçiş lastikleri için biraz fazla geç kaldık, o lastikleri ısıtabilmek için fazladan bir veya iki tura daha ihtiyacımız vardı.”

“Yoğun yağmur lastiklerinde konumlandığım bazı çizgiler geçiş lastiklerinde kesinlikle işe yaramadı, dolayısıyla verilere bakıp farkı anlamamız gerekiyor.”

“Ancak bir tur daha atabilseydik ve belki biraz daha iyi kararlar alabilseydik daha önlerde olabilirdik.”

“Yağmur lastikleriyle turlarken oldukça memnundum. Bir kez rahat hissettiğimde her şey yolundaydı ama geçiş lastiklerinde aynı ritmi bulabilmek için muhtemelen o fazladan tura ihtiyacım vardı."

Yarış hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Piastri sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarın için önce nasıl bir havayla karşılaşacağımızı değerlendireceğiz ve ona göre hareket edeceğiz."

"Bence yağmur altındaki yarış çok zorlu geçecek, bu yüzden neler olabileceğini kestiremiyorum.”

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- Motorsport.com Ekibi

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