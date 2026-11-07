Formula 1 Sao Paulo GP
Piastri: "Geçiş lastikleri için biraz geç kaldık"
Oscar Piastri, Brezilya GP sıralama turlarında doğru zamanda doğru lastikte olamadıklarını ve ritim bulmakta zorlandıklarını belirtti.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 7 Kas 2026 20:51
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Brezilya’da gerçekleştirilen yağmurlu sıralama seansının ardından konuşan Oscar Piastri, seans içindeki karar anlarına, lastik tercihlerine ve pazar günkü yarış beklentilerine dair açıklamalarda bulundu: "Turumu henüz bitirmiştim ama bence geçiş lastikleri için biraz fazla geç kaldık, o lastikleri ısıtabilmek için fazladan bir veya iki tura daha ihtiyacımız vardı.”
“Yoğun yağmur lastiklerinde konumlandığım bazı çizgiler geçiş lastiklerinde kesinlikle işe yaramadı, dolayısıyla verilere bakıp farkı anlamamız gerekiyor.”
“Ancak bir tur daha atabilseydik ve belki biraz daha iyi kararlar alabilseydik daha önlerde olabilirdik.”
“Yağmur lastikleriyle turlarken oldukça memnundum. Bir kez rahat hissettiğimde her şey yolundaydı ama geçiş lastiklerinde aynı ritmi bulabilmek için muhtemelen o fazladan tura ihtiyacım vardı."
Yarış hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Piastri sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarın için önce nasıl bir havayla karşılaşacağımızı değerlendireceğiz ve ona göre hareket edeceğiz."
"Bence yağmur altındaki yarış çok zorlu geçecek, bu yüzden neler olabileceğini kestiremiyorum.”
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Antonelli: "Geçiş lastikleriyle çok zorlandım"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Russell: "Yarıda bıraktığım tur pole getirebilirdi"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
12 dk
Russell: "Yarıda bıraktığım tur pole getirebilirdi"
Norris: “Hiç hata yapmadık”
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
17 dk
Norris: “Hiç hata yapmadık”
2026 Brezilya GP sıralama: Yağmur altında en hızlı isim Norris, Mercedes Russell ile 2-3
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
27 dk
2026 Brezilya GP sıralama: Yağmur altında en hızlı isim Norris, Mercedes Russell ile 2-3
Son Haberler
Piastri: "Geçiş lastikleri için biraz geç kaldık"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
3 dk
Piastri: "Geçiş lastikleri için biraz geç kaldık"
Antonelli: "Geçiş lastikleriyle çok zorlandım"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
8 dk
Antonelli: "Geçiş lastikleriyle çok zorlandım"
Russell: "Yarıda bıraktığım tur pole getirebilirdi"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
12 dk
Russell: "Yarıda bıraktığım tur pole getirebilirdi"
Verstappen: "Aklım şimdiden yarınki yarışta"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
15 dk
Verstappen: "Aklım şimdiden yarınki yarışta"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol