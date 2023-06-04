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Steiner, hakemlere yönelik ifadelerinden ötürü kınama aldı

Haas takım patronu Gunther Steiner, Monako'da hakemlere karşı kullandığı ifadeler nedeniyle kınama cezası aldı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Monako GP'sinin ilk turunda Logan Sargeant ve Lance Stroll ile temas yaşayan Nico Hulkenberg, temas nedeniyle zaman cezası aldı.

Cezaya tamamen karşı çıkan Steiner, "meslekten olmayan ve ücretsiz görev yapan" hakemlerin yeterince iyi kararlar alamadığını söyleyerek FIA'yı tam zamanlı hakemlerle anlaşmaya çağırdı.

Steiner'ın bu demecinde kullandığı dil FIA tarafından uygunsuz bulundu ve Cumartesi günü sıralama turlarından önce görüşmeye çağırıldı.

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Resmi ifadelere göre 'gücenme, aşağılanma veya uygunsuzluğa' neden olabilecek bir dil kullanan Haas takım patronu, daha önce de benzer bir olay nedeniyle para cezası almıştı.

Pazar günü yarışa kısa süre görüşmenin sonuçları açıklandı ve Steiner kınama cezasına çarptırıldı.

FIA'ya yaptığı savunmada Steiner, "meslekten olmayan" ifadesini sözlük tanımına göre kullandığını açıkça belirtti: "Belirli bir konuda profesyonel ya da uzmanlık bilgisi olmayan kişi."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

FIA tarafından yayınlanan bildiride, "Sayın Steiner'in 'meslekten olmayanlar' ifadesi ve diğer spor dallarında 'profesyonellerin yer aldığına' yönelik atıfları, sadece Monako'daki hakemleri değil, aynı zamanda diğer FIA personelini ve birçok motor sporları gönüllüsünü de rencide edebilirdi -bize göre de rencide etmiştir."

"Ancak hakemler, Sayın Steiner'ın duruşma sırasında yaptığı açıklamada profesyonelliğe yaptığı atfın, hakemlerin profesyonelce davranmadıklarını değil, meslekleri gereği bu görevi yerine getiren kişileri kastettiğini kabul etmektedir."

"Sayın Steiner, 'meslekten olmayanlar' ifadesiyle yarı zamanlı çalışan kişileri kastettiğini, nitelik ya da uzmanlık eksikliğine yönelik ifadeler kullanmadığını belirtmiştir.

"Sayın Steiner ayrıca 'söylediklerimden dolayı incinen ya da söylediklerimi yanlış anlayanlar olduysa' diyerek özür de dilemiştir. Komiserler bu özrü kabul etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın ek kısmında ilginç bir ifade de yer almakta: "Sayın Steiner, herhangi birine hakaret etmek ya da rencide etmek isteseydi çok daha farklı kelimeler kullanacağını ifade etmiştir. Komiserler buna itiraz etmemektedir."

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