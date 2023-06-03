Steiner, hakemlerle ilgili ifadeleri nedeniyle FIA tarafından görüşmeye çağırıldı!

Kısa süre önce yarış yönetimi hakkında konuşan Steiner, seri yönetiminin "yerel ve ücretsiz" hakemlerden faydalanmayı bırakması gerektiğini ve tam zamanlı hakemlerle anlaşılmasını istediğini açıkça dile getirmişti.

Steiner'ın bu yorumlarının sebebi Monako GP'sinin ilk turunda Nico Hulkenberg'in yaşadığı ve beş saniye zaman cezası almasına sebep olan bir temas.

Yarış olayı olarak değerlendirdiği temasın ceza almasına epey sinirlenen Steiner'a göre hakemlerin sürekli tutarsız kararlar alması, böyle sıkıntılara sebep oluyor.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Steiner'in açıklamaları FIA tarafından hoş karşılanmadı ve kendisi sıralama turlarından önce FIA hakemleriyle görüşmeye çağırıldı!

Yönetim organından yapılan açıklamada, Steiner'in FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarının üç kuralını ihlal ettiğine dair iddialar olduğu belirtildi

İddialara göre Steiner şu üç kuralı ihlal etmiş vaziyette:

12.2.1.c: Serinin çıkarlarına veya genel olarak motor sporlarının çıkarlarına zarar veren herhangi bir eylem, herhangi bir davranış.

12.2.1.f FIA'ya, organlarına, üyelerine veya idari görevlilerine ve daha genel olarak motor sporlarının çıkarlarına ve FIA tarafından savunulan değerlere manevi zarar veya kayıp veren her türlü söz, eylem veya yazı.

12.2.1.k Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, aşağıdakilere yönelik her türlü suistimal -sürücülere, FIA görevlilerine veya personeline, takım personeline, tedarikçilere, doping kontrol görevlilerine veya Ek A uyarınca gerçekleştirilen bir doping kontrolüne dahil olan herhangi bir kişiye.

Steiner, yaptığı açıklamalar nedeniyle FIA tarafından ilk kez çağrılmıyor.

Sinirli davranışlarıyla bilinen Haas takım patronu, 2019 Rusya GP'sinden sonra, Kevin Magnussen'e pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle zaman cezası veren bir komisere "aptal, geri zekâlı" gibi ifadeler sarf etmiş ve para cezasına çarptırılmıştı.