Steiner: "Formula 1'in tam zamanlı yarış hakemlerine ihtiyacı var"

Geçen yıldan beri pilotları sık sık ceza alan Haas'ın draması, Monako'da da tam gaz devam etti ve ilk turda temasa karışan Nico Hulkenberg beş saniye zaman cezası aldı.

Bu duruma daima sert çıkan Steiner'a göre gereksiz cezaların önüne geçilmesi, bunun için de her pistte ücretsiz yerel komiserlere görev verilmesinin önüne geçilmesi ve profesyonel isimlerle anlaşılması gerekiyor.

Barselona'da Perşembe günü söz alan Steiner, "Bence şu soruyu sormalıyız: komiserler için farklı bir sisteme ihtiyacımız var mı?"

"Her profesyonel sporda hakemlik yapan profesyoneller mevcut, bizse kariyerlerine milyonlar yatıran insanların kaderi hakkında karar veren, ancak meslekten olmayan kişilere sahibiz. Bu da her zaman tutarsızlık yaratıyor."

"Bu konudaki tartışmaların artması gerekiyor, yıllardır konuşsak bile her zaman aynı noktaya geri dönüyoruz."

"Diğer tüm sporlarda profesyoneller var: Amerikan yarışları, NASCAR, IndyCar. Kaç kez komiserlerle ya da yarış direktörünün kararlarıyla ilgili sorunlar duyuyorsunuz? Çok nadiren, çünkü işleri çok daha farklı bir şekilde yürütüyorlar."

"Her zaman söylüyorum, her insan suçluluğu kanıtlanana kadar masumdur. Masum olduğumu kanıtlamaya çalışmıyorum, ben hayatımı bu şekilde sürdürmüyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışın ilk turunu tekrar tekrar izlediğini öne süren Steiner'a göre Hulkenberg'in sürüşünde ceza gerektiren hiçbir şey yok.

Steiner, "Pilotlar altıncı virajda tek sıra halinde gidiyorlardı, önde bir Aston Martin vardı. Nico içeriden geliyor ve teknik olarak önde olduğu için virajı rahatça alıyor... ancak ortada bir temas yok."

"Dolayısıyla bir açıklama istiyorum çünkü ceza tamamen yanlıştı. İlk turdayız ve herhangi bir temas yoktu. Bizden ne bekleniyor, geçiş töreni mi?"

"Yarış sırasında birbirlerine çarpan başka insanlar da var, ancak sadece siyah-beyaz bayrakla kurtuluyorlar. Hiç tutarlı değil!"

"Anlamakta güçlük çekiyorum, bana bir temas olduğu söylendi, ancak çok sayıda video izlememe rağmen halen bir temas göremiyorum. Ancak çok sayıda resme baktım, bir çarpışma göremiyorum."

"Kendi başıma karar vermek istemiyorum ama bence bu konuda pek çok sorunumuz var. Bunun farkına varmamız gerekiyor.

"Formula 1 şu anda dünyanın en büyük sporu olmasa da en büyüklerinden biri, dolayısıyla profesyonelliğe geçiş sürecini hızlandırmalıyız."

"Futbolda tam zamanlı hakemler var. Tamam, otuz yıl önce yerel fırıncılar bile hakemlik yapıyordu ama artık bu değişti.

"Sistemi değiştirdiler, çünkü işlerin profesyonellik çerçevesinde yürümesi gerekmekte ve sporun yönetimi bunu yapacak kadar sorumluluk sahibi." dedi.