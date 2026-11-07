Formula 1 Sao Paulo GP

Steiner, Ferrari’deki rekabeti değerlendirdi: "Güzel bir problem"

Eski Haas takım patronu Guenther Steiner, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc arasındaki rekabeti farklı bir bakış açısından ele alarak değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 06:00

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Lewis Hamilton ve Charles Leclerc

Meksika Grand Prix’sinin ilk turunda Lewis Hamilton ile Charles Leclerc arasında yaşanan pist dışı mücadele ve ardından Leclerc’e verilen 5 saniyelik ceza sebebiyle galibiyetin kaçması, Ferrari’deki dinamiklerin sorgulanmasına neden olmuştu.

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Ferrari’deki durumu değerlendiren Guenther Steiner, Fred Vasseur’ün karşı karşıya olduğu tablonun aslında bir kriz olmadığını dile getirdi: "Aslında Ferrari’deki problem, yönetilmesi güzel bir problem.”

“Tabii ki hiçbir problemin güzel olmadığını savunabilirsiniz ama elinizde çok iyi iki pilot varsa bu durum biraz kaçınılmazdır.”

“Ben de benzer olaylar yaşadım, pilotlar pistte yarışırken onları kontrol edemezsiniz. Charles'ın yaptığının yüzde 100 doğru olduğunu söylemiyorum ama tamamen yanlış da değildi. O bir F1 pilotu ve o da limitleri zorlamak istiyor.”

“Sonunda işlerin takım açısından yine kötü bitmiş olması talihsizlik. Ancak burada bir çözüm bulmak konusunda Fred'in yerinde olmak istemezdim çünkü elinizde iki çok iyi pilot var ve doğal olarak ikisi de kazanmak istiyor.”

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“Yaşanan şey puanlar için iyi olmadı elbette ama ne yapabilirsiniz ki?”

“Lewis hayal kırıklığına uğramıştı fakat Charles'ın da geri adım attığını düşünmüyorum. Bence Charles kendince 'İkinci olmayı öylece oturup bekleyemem’ dedi.”

“Bu durumu yönetmek kolay değil ama bu probleme sahip olmak, iki pilottan birinin performans gösteremediği bir durumda olmaktan çok daha iyidir.”

“En azından birbirlerine çarpmadılar, bunu yapmayacak kadar akıllıydılar. Bu yüzden dediğim gibi, bu kötü değil, güzel bir problem."

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- Motorsport.com Ekibi

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