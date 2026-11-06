Formula 1 Sao Paulo GP
Ferrari, Brezilya’da toplantı yapacak: "Charles ile iyi bir ilişki kurmak için gerçekten çok çabaladım"
Meksika GP'sinde kaçan galibiyetin ardından Ferrari ekibi, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Brezilya'da bir toplantı düzenleyecek.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 10:00
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Meksika Grand Prix’sinin ilk turunda Charles Leclerc ile Lewis Hamilton arasında yaşanan ve takıma göre olası bir duble zaferin kaçmasına neden olan agresif mücadelenin ardından Ferrari cephesinde sular durulmuyor.
Mücadelenin Maranello'daki çalışanlara karşı bir "saygısızlık" olduğunu belirten takım patronu Fred Vasseur'ün, babalık izni nedeniyle perşembe günkü medya gününü kaçıran Leclerc ve takımla birlikte cuma günü kriz toplantısı yapacağı öğrenildi.
Medyanın karşısına geçen Lewis Hamilton ise Leclerc'in kendisine karşı diğer rakiplerinden daha sert yarıştığını yineleyerek telsizdeki sert çıkışları ve medyadaki söylemleri nedeniyle eleştirilmesine cevap verdi.
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Gelecek yılki şampiyonluk hedefleri, takım içi uyum ve Vasseur'ün liderliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Lewis Hamilton, şu beyanlarda bulundu: "Takımdaki sorumluluğumun tamamen bilincindeyim. Charles ile iyi bir ilişki kurmak için gerçekten çok çabaladım.”
“Sekiz yıldır Ferrari'de olduğu için takımın içinde ne kadar köklü bir yere sahip olduğunu biliyorum ve ona karşı her zaman saygılı olmaya çalıştım.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
“Benim gibi çok açık sözlü, değişiklikler için sürekli bastıran birinin takıma gelmesi elbette kolay bir durum değil. Burada olduğum sürece de bu böyle olacak çünkü ben kazanmak için yarışıyorum. Kazanmak için de etrafınızdaki herkesle birlikte çalışmak zorundasınız.”
“Yoğun takvim nedeniyle henüz Fred ve Charles ile oturup yüz yüze konuşma fırsatımız olmadı ancak Brezilya'da bu toplantıyı yapacağız.”
“Her şeyin tek bir toplantıda çözüleceğini sanmıyorum ancak bu adım çok önemli."
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“Keşke Meksika'da duble yapsaydık ama bu yaşananlardan ders çıkaracağız. Gelecek yıl dünya şampiyonluğu için savaşabileceğimize yürekten inanıyorum; tek hedefimiz bu.”
“Tabii ki pistte sert bir şekilde yarışacağız ama bunun adil olması ve takımdan maksimumu almamız gerekiyor.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
“Fred Vasseur'e olan inancım tam, bizi şampiyonluğa götürecek doğru liderin o olduğuna inanıyorum.”
“Toplantıda nasıl bir tutum sergileyeceğimi sorarsanız; her zamanki gibi dürüst olacağım, üzerime düşen sorumluluktan kaçmayacak ve takımı ileriye taşımak için limitleri zorlamaya devam edeceğim."
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