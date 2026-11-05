Formula 1 Sao Paulo GP

Hamilton, Leclerc’i eleştirdi: "Rakiplere karşı tutumuyla bana karşı tutumu farklı”

Lewis Hamilton, Meksika GP'sindeki temasın ardından takım arkadaşı Charles Leclerc'in kendisine diğer rakiplerine kıyasla daha sert yarıştığını savundu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 5 Kas 2026 19:30

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, Meksika Grand Prix’sinin ilk turunda takım arkadaşı Charles Leclerc ile mücadeleye girmiş, sonuç olarak iki pilot da pist dışına taşarak kendilerini bir krizin ortasında bulmuştu.

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Meksika'daki bu mücadele, Leclerc'in takım arkadaşına karşı griddeki rakiplerden daha sert yarıştığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi. Nitekim Singapur Grand Prix'sinde Monakolu pilot, pole pozisyonundaki Max Verstappen'in tamamen iç tarafında olmasına rağmen startta geri adım atmıştı. Ancak bir sonraki yarış olan Austin'deki ABD Grand Prix'sinde Hollandalı pilotla son derece agresif bir mücadeleye girmiş ve Red Bull pilotunu COTA'nın Esses virajlarında dışarıdan geçmeyi başarmıştı.

Monakolu pilotun diğer rakiplerine kıyasla kendisine karşı çok daha agresif bir tutum sergilediği yönündeki görüşlere katıldığını belirten yedi kez dünya şampiyonu, geçmişte Sebastian Vettel ve Carlos Sainz’ın da benzer durumlar yaşadığını vurguladı.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Takım patronu Fred Vasseur ile yaşanan kriz ve pistteki kurallar hakkında henüz kapsamlı bir görüşme yapamadıklarını belirten tecrübeli pilot, yarış sırasındaki telsiz konuşmaları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri reddederek asla susturulamayacağını ve duygularını olduğu gibi ifade etmekten geri durmayacağını dile getirdi.

Brezilya GP öncesinde konuşan Hamilton, şunları söyledi: "Sizin gördüklerinizi ben de görüyorum. Singapur’da 1. viraja girerken tamamen iç taraftaydı, liderliği alabilirdi ancak geri adım attı. Rakiplere karşı tutumuyla bana karşı tutumu kesinlikle farklıydı.”

“Ancak takım arkadaşlarına bakarsanız, aynı durum Sebastian Vettel ve Carlos Sainz ile de yaşanmıştı. Doğal olarak olay yaşandığında kırgındım ve hâlâ kırgınım.”

“Zamanımız olduğunda takım içinde yapılması gereken konuşmaları yapacağız. Takım adına kazanma şansımız vardı, son üç dört yarışta herkesten fazla puan topladık ve bu yarışı çok rahat ilk iki sırada bitirebilirdik. Bunun tekrarlanmaması için çalışmalıyız.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Meksika GP’deki olayın ardından telsiz konuşmalarını da değerlendiren Hamilton, sözlerine şöyle devam etti: “Telsizdeki sözlerim hakkında insanların ne hissettiği gerçekten umurumda değil. Duygularımı saklamam, o an ne hissediyorsam onu söylerim.”

“Birilerinin söylediklerimin hesaplanmış olduğunu ve politik oyunlar oynadığımı iddia ettiğini gördüm; yarışırken nabzınız 170 ile atıyor ve saatte 320 kilometre hızla gidiyorsunuz. Dolayısıyla basının hakkınızda ne yazacağını düşünecek vaktiniz olamaz.”

“Elbette bazen sonradan pişman olabileceğiniz şeyler söyleyebilirsiniz ama ben pişman değilim. Dürüst ve net olduğum için asla özür dilemeyeceğim. Beni kimse susturamaz, bugüne kadar da susturamadı."

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