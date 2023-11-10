Sargeant: "Gittikçe daha iyi bir hale geliyorum"

Williams'ın çaylak pilotu, kendi evindeki yarışta her iki sıralama seansını da zaman çizelgesinin en altında bitirdi.

Sargeant, "Austin kolay değildi, sadece bir seansımız vardı."

"Bu yüzden nereye gitmek istediğinizi tam olarak bulamıyorsunuz, her şey çok hızlı gelişiyor." demişti.

Ancak yarıştaki temposu 12. bitirmesine yetecek kadar güçlüydü ve Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in diskalifiyelerinin ardından son puan pozisyonuna yükseldi.

Sargeant, "Bence gittikçe daha iyi oluyorum."

"Austin bir bütün olarak korkunç bir hafta sonu değildi. Cuma günü olmam gereken yere çok yakındım, sadece sıralamada küçük bir hata yaptım. Cumartesi ise gerçekten zorlandım."

"Ancak Pazar günü beklediğim yere geri döndüm. Gece boyunca bir yön bulmak için çok çalıştık ve iyi bir denge yakaladık."

"Her turda bir şeyleri değiştiriyorduk, aracı bir virajdan diğerine bağlamaya çalışıyorduk ve sanırım Cumartesi günü kaçırdığım şey buydu. Pazar günü bunu yeniden yakalayabildim."

Sargeant'ın Austin'de aldığı puan, yaz tatilinden bu yana aldığı birkaç güçlü sonuçtan biriydi.

"Yaz tatilinden bu yana çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sıralamaların gerçekten iyi gittiği zamanlar oldu."

"Singapur'da harika bir tur atıyordum ve vites kutusu arızalandı, bu konuda yapabileceğim pek bir şey yoktu. Japonya'da tam olmam gereken yerdeydim ve aptalca bir hata yaptım."

"Yani aslında hızlıyım. Her şey bir araya geliyor ve gittikçe daha iyi hale geliyor."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Sargeant çaylak sezonu boyunca 'zaman zaman sahip olduğum yere basma kuvvetini kullanmakta zorlandım' diyerek bir itirafta bulundu.

Geçen yıl F2'den F1'e adım atan pilot, "Ne kadar yol tutuşu olduğunu anlamaya çalışmak oldukça şaşırtıcı olabiliyor."

"Limitin her zaman nerede olduğunu bilmeye çok daha yakın olduğumu hissediyorum ki bu kesinlikle çok faydalı."

"Artık yüksek hızlı bir viraja girdiğimde sınırın nerede olduğunu hemen hemen bildiğim bir değişim olduğunu hissediyorum. Sürüş anlamında doğal bir şekilde ilerlemek gerçekten çok güzel."

"Ama bence üzerinde çalışmaya devam etmem gereken en önemli şey, bir destek serisinde asla yapmayacağınız küçük şeyler. Yani araçları daha fazla kullanmak ve size daha fazla yardımcı olmak için nasıl kullanılabileceklerini anlamak. Orada farkına bile varamayacağınız kadar çok zaman var. Ancak bu küçük şeyler lastik ısınması ve bunun gibi konularda büyük fark yaratıyor." dedi.

Ayrıca, takım arkadaşı Alexander Albon ile 'bu konuda ona yardımcı olması için son zamanlarda çok daha fazla görüştüğünü' de ekledi.

Aracı daha iyi anladıkça, Sargeant yarışlar sırasında ekibine geri bildirimde bulunma konusunda daha özgüvenli hale geldiğini belirtti.

"Normalde elbette [mühendislerin] söylediklerine güvenmek zorundasınız. Ama aynı zamanda aracın içinde nasıl hissettiğimi de biliyorum ve stratejiyi bildiğim bir noktada olduğumu hissediyorum, yarışta nerede olduğumuzu ve sonuna kadar gidebileceğimi biliyordum."

"Ne zaman çok fazla kaybettiğimi, ne zaman çok fazla risk olduğunu ve ne zaman devam etmemiz gerektiğini biliyorum. Bu konuda giderek daha iyi oluyorum."