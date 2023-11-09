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Gasly: ''Marko ile neden Red Bull'dan gönderildiğimi konuşmak istiyorum''

Alpine pilotu Pierre Gasly, Helmut Marko ile bir gün oturup neden Red Bull'dan gönderildiğini konuşmak istediğini ve hâlâ bunun adil olmadığını hissettiğini söylüyor.

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Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Gasly'e sık sık Red Bull'daki çalkantılı dönemiyle ilgili sorular soruluyor fakat Fransız pilot Helmut Marko ve Christian Horner ile arasında herhangi bir sorun olmadığını belirtiyor.

27 yaşındaki Fransız pilot Gasly, Red Bull'un danışmanı Marko ile niye kısa bir süre içerisinde takımdan gönderildiğini görüşmek istediğini söyledi.

Beyond the Grid podcast'inde bu durumu Marko ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda Gasly, "Hayır" cevabını verdi ve şöyle devam etti: ''Umarım bir gün bunu konuşabiliriz ama içten içe onların akıllı insanlar olduğunu biliyorum.''

''Bazı konularda kendi düşünceleri olabilir ama bunlar apaçık ortada olan şeylerdir. Bu da böyleydi.''

''Gerçekten hiç adil değildi ama durum böyle oldu. Sporun hiç de adil  yer olmadığını öğrendim. AlphaTauri'den ayrıldığım sayfayı kapattım ve Alpine ile yeni bir sayfa açtım ve şu an da önceki deneyimlerim sayesinde bugün dünden daha iyi olmama izin veren deneyim, beceri ve farkındalık düzeyine ulaştığımı düşünüyorum.'' dedi.

Gasly'nin Red Bull takımından gidişi, yakın arkadaşı Anthoine Hubert'in Spa'daki kazasından birkaç hafta önce gerçekleşti ve bu durum Gasly için hem profesyonel hem de fiziksel olarak zor bir durumdu.

Pierre Gasly, Alpine F1 Team, during the drivers parade

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpine F1 Team, during the drivers parade

Yakın arkadaşı Hubert'in ölümüyle nasıl başa çıktığı sorulduğunda Fransız pilot, bunun ona hayata daha fazla değer vermesini sağladığını söyledi.

Gasly, ''Şok geçirdim'' diye hatırladı.

''Bu tuhaf çünkü telefonumdan galerime bakıyordum ve sonunda Anthoine ile okulda fotoğraf çekildiğimiz o anlara ait fotoğrafları ve yaz tatilinden önce Budapeşte'de yediğimiz son akşam yemeğini gördüm.''

''Dışarı çıkmayı planlıyorduk ama ben son dakika da gitmemeye karar verdim. Gitmek istemedim ve kaldırımdan ona veda ettiğimi hatırlıyorum... Anthoine'ı hâlâ arkadaşımın yanında dururken görüyorum.''

"Kimsenin hayatında bu kadar genç yaşta en yakın arkadaşlarından ve çok yakın dostlarından birini kaybetmeye hazır olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki bu kaybettiğim ilk çok yakın arkadaşım değildi. Bunu atlatmak çok ama çok zordu."

''Spa'da yaşanan olaydan sonra, bunun genel olarak hayata bakış açımı değiştirdiğini ve benim için önemli olan insanlarla ilişkimi değiştirdiğini düşünüyorum. Yakın arkadaşlarınızla geçirdiğiniz her saniyenin kıymetini bilin çünkü ne zaman son kez birlikte olacağınızı asla bilemezsiniz."

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