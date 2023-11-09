Russell, Las Vegas'ta farklı bir motora geçecek

Mercedes adına zorlu geçen Interlagos yarışında aşırı ısınma sorunu yaşayan ve yarıştan çekilen Russell, hafta sonunu sadece sprintte aldığı puanlarla tamamlamıştı.

Interlagos'taki güç ünitesi artık kullanılamayacak durumda ve bundan ötürü İngiliz pilot kalan iki yarışta farklı ünitelere geçecek.

Takım Russell'a sezonun başındaki kullandığı güç ünitelerinden birini verecek. Dolayısıyla şimdilik ceza alması beklenmiyor.

Takımın baş yarış mühendisi Riccardo Musconi, "Önümüzdeki iki yarışta George'un aracında farklı güç üniteleri olacak."

"Aslına bakarsak orijinal plan da zaten buydu."

"Interlagos'taki yarışın eski güç ünitesinin son yarış olması planlanıyordu."

"George'u yarıştan çektik çünkü telemetri verilerinde basınç ve sıcaklıkla ilgili bazı endişe verici işaretler gördük."

"Bir noktada motorda problem odluğu anlaşıldı. Alev almasını ve diğer parçalara hasar vermesini önlemek için aracı yarıştan çekmeye karar verdik."

"Dediğim gibi George, son iki yarışta farklı bir güç ünitesine sahip olacak, dolayısıyla bu açıdan herhangi bir sorun yaşanmayacak." dedi.