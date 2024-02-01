Resmi: Lewis Hamilton Mercedes'ten ayrılıyor!
Günün en çok konuşulan konusu artık resmiyet kazandı. Ferrari'ye geçmeye karar veren Lewis Hamilton, 2024 Formula 1 sezonunun ardından 2013'te katıldığı Mercedes ile yollarını ayıracak.
Formula 1'de son 10 yıla damgasını vuran Lewis Hamilton - Mercedes ortaklığı, 2024 sezonunun tamamlanması itibariyle sona erecek.
2025 için Ferrari ile anlaştığı artık sadece yapılacak açıklamadan ibaret olan Hamilton, 2024 sezonunun ardından 6 dünya şampiyonluğunu kazandığı Mercedes ile yollarını ayıracak.
2007'de McLaren - Mercedes ile Formula 1'e giriş yapan Hamilton, 2013'te McLaren'dan ayrılarak 2010'da kendi takımını kuran Mercedes'e geçip Michael Schumacher'in yerini almıştı.
Mercedes ile oldukça güçlü başlangıç yapan Hamilton, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar döneminde öne çıkan Mercedes ile 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 şampiyonluklarını alarak 7 şampiyonlukla Schumacher'i yakaladı.
Hamilton Mercedes döneminde o kadar üstündü ki galibiyet sayısını 103, pole pozisyonu 104, podyum sayısını 197'ye çıkararak bu rekorlarda zirveye yükseldi. Ancak 2022'de başlayan zemin etkili araçlar döneminde Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin gerisine düştü ve Hamilton 2021 Suudi Arabistan GP'den bu yana hiç kazanamadı.
Hamilton, 2023'te Mercedes ile 2 senelik anlaşma yenilemişti ancak artık ortaya çıktığı üzere bu anlaşma 1 + 1 senelikmiş. Hamilton böylece 2025 opsiyonunu kullanmadı ve takıma ayrılacağını bildirdi.
Mercedes, bugün takımla yapmış olduğu toplantının ardından Hamilton'ın 2024 sezonu sonunda kendileriyle yollarını ayıracağını duyurdu. Bu gelişmeyle Hamilton, Mercedes-Benz ile 17, Mercedes F1 takımı ile 11 senelik bağlantısını sonlandırmış olacak.
|Start
|Şampiyonluk
|Galibiyet
|Podyum
|Pole Pozisyonu
|İlk Çizgi
|Hızlı Tur
|Mercedes -Benz
|332
|7
|103
|197
|104
|175
|65
|Mercedes F1 Takımı
|222
|6
|82
|148
|78
|127
|53
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