Hamilton Ferrari'ye ne amaçla gidiyor? Para mı, saygı mı, başarı mı?

Büyük F1 pilotlarının adı her zaman Ferrari ile anılır. Ferrari güçlü olsun ya da olmasın, herkes için çekicidir. Sebastian Vettel'in, "Herkes Ferrari taraftarıdır. Öyle olmadıklarını söyleseler bile, Ferrari taraftarlarıdır." dediğini hatırlıyorsunuzdur.

Son yıllara baktığımızda şampiyon pilotların çoğunun Ferrari geçmişi var. Ferrari'yi Ferrari yapan en önemli isimlerden Michael Schumacher'den bahsetmemize gerek yok. Sonrasında Kimi Raikkonen, Fernando Alonso ve Sebastian Vettel... Hepsi Ferrari'de yarışan şampiyonlar. Raikkonen, ilk ve tek şampiyonluğunu Ferrari ile alırken Alonso ve Vettel şampiyon olduktan sonra Ferrari'de yeni şampiyonluklar kovaladılar ancak başarılı olamadılar...

Ayrton Senna'nın Ferrari'de yarışması konusu hep konuşulmuştur. Hatta kendisinin vefat etmeden önce Ferrari ile yarışmak istediği ortaya çıkmıştı ancak bildiğiniz üzere böyle bir şey olmadı.

2009'da Jenson Button'un şampiyon olmasından bu yana geride kalan 14 senede sadece dört isim şampiyon olabildi: Sebastian Vettel (x4), Lewis Hamilton (x6), Nico Rosberg (x1), Max Verstappen (x3).

Vettel'in Ferrari ile bir geçmişi var, Rosberg şampiyon olur olmaz emekli olarak büyük bir sürpriz yaptı, Red Bull'un altın çocuğu Verstappen zaten daha yeni dominasyon fırsatı buldu. Yeni derken 3 senedir şampiyon olduğunu hatırladım birden...

Vettel'in 2020 sonunda Ferrari'den ayrılmasından bu yana Ferrari genç ve heyecan verici bir kadro olsa da takım şöhret açısından geriye düşmekten kurtulamadı. Özellikle Vettel'in Ferrari kariyerinin erken bitmesine neden olan Charles Leclerc'in son yıllarda pahalıya mal olan kazaları, farklı koşullarda beklentiyi karşılayamaması kendine olan güvenin bir miktar kırılmasına neden oldu. Özellikle çeşitli pilotaj hatalarının olduğu senelerde, o pilotun yerine hep kendisini kanıtlamış isimler olsaydı ne yapardı diye düşünülür. Ferrari için bu isim daha doğrusu isimler Leclerc'i mağlup eden Verstappen ve Hamilton oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: FIA Pool

Hamilton - Ferrari ihtimali yıllardır konuşuluyor ancak geçmiş söylentiler, Hamilton'ın genelde sözleşmesinin bittiği dönemlere denk geldiği için söylentiden ve şampiyon pilot için koz olmaktan öteye gitmedi. En az üç dönem Hamilton'ın Ferrari'ye yakın olduğu söylendi ancak günün sonunda Hamilton hepsinde Mercedes ile uzun vadeli anlaşmalar imzaladı. Bunları yaptığı dönemde aslında gayet haklıydı.

Hamilton'ın o dönemde Mercedes'in ona, onun da Mercedes'e olan sadakatini sorgulamasını gerektiren durumlar olmadığı için, şampiyonluklarını yaşadığı ve hatta kariyerini başlatan, geliştiren ve büyüten Mercedes'le devam etmesi en mantıklı hareketti. Hamilton'ın kendisini desteklemesi için o dönemde Mercedes'in motor partneri ve hisse sahibi olduğu McLaren'in takım patronu Ron Dennis'i ikna etmesinden bu yana hayatında her zaman Mercedes oldu. 2007'de McLaren - Mercedes ile Formula 1'e giriş yaptı, çaylak sezonunda neredeyse şampiyon oluyordu, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazandı, 2013'te McLaren'i bırakarak şaşırtıcı bir şekilde Mercedes F1 takımına geçiş yaptı. Mercedes'te yarıştığı dönemde 6 şampiyonluk daha kazanırken en çok pole pozisyonu, en çok galibiyet gibi birçok önemli rekoru Michael Schumacher'den aldı. Her şey yolunda gidiyordu, ta ki 2021 Abu Dhabi GP'nin son turuna kadar.

Hamilton, FIA Formula 1 Abu Dhabi GP Yarış Yönetimi'nin güvenlik aracıyla ilgili aldığı tartışmalı kararın ardından o senenin şampiyonluğunu Verstappen'e kaptırdı ve böylece 8. Dünya Şampiyonluğu'nu kazanamamış oldu. 2022'de başlayan zemin etkili araçlar dönemiyle birlikte Red Bull ivme kazanırken Mercedes yeni döneme sıfır sidepod temelli tasarımıyla birlikte geriden başlayan takım oldu.

Mercedes W13 sidepods detail Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes'in 2023 için bu konsepti koruması, araç gelişimi yolunda Hamilton'u pek dinlememesi 2023'te taraflar arasındaki ilişkiyi zedeleyen konuların başında geldi. Hamilton, 2023'te takımla iki senelik anlaşma imzaladığı için Ferrari ihtimali artık ortadan kalkmış gibiydi ancak günün sonunda öyle olmadığı ortaya çıktı.

Evet, bir rüya gerçek oluyor ve Hamilton 2025'te Ferrari'ye katılmaya hazırlanıyor. Peki Hamilton, halihazırda Mercedes ile anlaşması varken, mevcut takım patronu Toto Wolff kendisine bu kadar inanırken ve kariyeri boyunca hep Mercedes'in Formula 1 motorlarını kullanmışken neden böyle bir karar aldı?

Ferrari Başkanı John Elkann'ın Hamilton'a karşı olan isteği yıllardır bilinen bir şey. Elkann'ın Hamilton'ı Ferrari'ye getirmek istediği açıktı ancak şu ana kadar şartlar pek olgunlaşmamıştı. Hamilton, kendisine neredeyse tüm kariyerini veren Mercedes'ten şampiyon olamadığı ilk yıllarda kaçmak istemeyip, onlara bir süre fırsat vermek istemiş olabilir. Bu sadakat açısından oldukça anlaşılır bir durum. Ancak nereye kadar?

Mercedes'in rüya takımı 2021'de James Allison'un teknik direktörlükten ayrılarak görevini Mike Elliot'a devretmesiyle dağılmaya başladı. Her yeni teknik adam, beraberinde yeni bir anlayışı ve çalışmaları getirir. Allison, 2019'dan sonra teknik patronluğu bırakmayı düşünmeye başladı ve 2021'de bunu hayata geçirdi. Bu süreçte Elliot görevi devraldı ve onun liderliğinde Mercedes'in geri plana düştüğü dönem başladı... Aynı dönemde Toto Wolff'un da takım patronluğunu bırakacağı ve yerine Jerome D'Ambrosio'yu hazırladığı bolca konuşuldu.

Mercedes, net bir şekilde Ferrari ve Red Bull'un gerisinde kaldığı ve bolca zıpladığı 2022'nin sonuna doğru iyileşme ibareleri gösterse de, kendi tabirleriyle Brezilya'da gelen galibiyet ile yanlış bir algıya kapıldı ve 2023'e, sıfır sidepod konseptinin devamı denebilecek bir tasarımla yine umduğu gibi başlayamadı. Bunun üzerine çok geçmeden sezon içerisinde yapılacak konsept değişikliğine odaklanıldı.

Mercedes W14 sidepods karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Zemin etkili araçlarla geride kalan iki sezon boyunca Mercedes lider Red Bull'a yaklaşsa da tam manasıyla ikna edici adımlar atamadı. Bunun üzerine Elliot görevinden alınırken Allison kurtarıcı olması için yeniden takıma getirildi. Wolff, yerine düşündüğü Ambrosio'dan istediğini alamamış olacak ki emeklilik planlarını rafa kaldırdı ve takımla 3 yıllık daha kontrat imzaladı. Bunlar ilk bakışta iyi haber gibi görünse de, aslında takımda bazı şeylerin iyi gitmediği, başarılı olmak için bir şeylerin yeniden değiştirilmesi gerektiğini gösteren işaretlerdi. İsimler tanıdık olsa da, Mercedes AMG Petronas F1 takımı aslında bu değişikliklerle yeniden yapılanma sürecine başlamış oldu. Bilirsiniz bu tür yeniden yapılanmaların etkisi hemen değil, genelde 3-4 sene içerisinde ancak görülür.

Hamilton 7 kez Formula 1 Dünya Şampiyonluğuyla Michael Schumacher'le rekoru paylaşıyor. Hatta zaman zaman kasıtlı ya da kasıtsız yapılan gaflarla 8 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olarak çağrılıyor... 103 galibiyet, 104 pole pozisyonu, 125 ilk çizgi, 4639 puan, 197 podyum, 5455 tur liderliği... Farklı dönemlerde yarıştıkları için bunu söylemek anlamsız ancak az önce saydığım istatistiklerle, aslında istatistiksel açıdan averajla Schumacher'i geçmiş durumda.

Ancak tüm bu istatistiklere sahip Hamilton 2021 Suudi Arabistan GP'den bu yana kazanamıyor... Mercedes iki senedir Hamilton'a kazanabileceği bir aracı tam manasıyla veremedi. Dolayısıyla Hamilton'ın sabrının tükendiğini söylersek yalan söylemiş olmayız.

Mercedes'ten gelen açıklamalar 2024 aracının çok daha rekabetçi olacağı yönünde ancak ne kadar iyi olacağını, özellikle Red Bull'a kıyasla ne kadar iyi olacağını ancak yeni araçlar piste çıktığında, hatta yarışlar başladığında göreceğiz. Her kış döneminde takımlar mutlu ve umutlu olurlar ancak ilk yarıştaki gerçekler acı olabilir. Kısacası Allison'un tam manasıyla etkisini görmek, birkaç seneyi bulabilir.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İçerisinde bulunduğu durum, Hamilton'ı yeni bir yola gitme konusunda cesaretlendirmiş gibi görünüyor. Aslında Hamilton'ın bu kararı, Formula 1 dünyası, diğer pilotlar ve taraftarlar için de büyük bir haber diyebilirim. Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabım üzerinden uzun bir paylaşım yaparak F1 pilotlarının değişiklik konusunda cesur karar almamaları sonucu, Formula 1'in adeta memuriyete dönüştüğünü, araçların parçalarının ve tasarımlarının standartlaşması gibi takımların da standartlaştığını söylemiştim.

Hamilton'un uzun yıllardır Mercedes'le, Verstappen'in Red Bull'la, McLaren'in Norris'le, Ferrari'nin Leclerc'le anlaşması aslında diğer pilotların da önünü kapatan faktörlerden birisiydi. Şimdi Hamilton'ın Ferrari'ye geçme kararı, beraberinde birçok değişikliğin önünü açacak ve gridin renklendiğini, yeni heyecanlar olduğunu göreceğiz.

İddiaların güçlenmesinin hemen ardından Hamilton'ın 2024'te bile Ferrari'de yarışma ihtimalinin olduğu, Alonso'nun Mercedes'e Sainz'ın Aston Martin'e geçebileceği gibi birçok söylenti hızlıca sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Hamilton'ın hamlesi öylesi büyük ki, halihazırda uzun vadeli sözleşmesi bulunan pilotlar içerisinde bile değişiklikler görürsek şaşırmayın derim.

Hamilton, Mercedes ile kazanabileceği her şeyi zaten kazanmışken ve yakın gelecekte Mercedes'in Red Bull'u yenmesi pek olası görünmezken, Ferrari'ye geçişi eskiden karşı karşıya olduğu riskleri azaltmış durumda.

Hayale kapılmamak lazım, Red Bull geçen sene 22 yarışın 21'ini kazandı. 2025'te takımların araçlarını geliştirmeyi büyük ölçüde bırakıp 2026'ya odaklanacaklarını düşünürsek, Red Bull'la farkı kapatabilmek için son şans 2024 olacak gibi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes'in Red Bull karşısında farkı kapatması kolay değil ancak peki ya Ferrari? Ferrari yeni döneme Red Bull ile en iyi başlayan takımdı ancak 2023'te yolunu bir miktar kaybetti. Yarış performansı açısından özellikle lastiklerden maksimumu alamama konusunda sıkıntılı olsa da, Ferrari geçen sene 7 yarışta pole pozisyonunu kazandı ve bir yarışta zafere ulaştı. Bu şekilde düşünüldüğünde, Hamilton'ın kırmızının çekiciliğine kendini kaptırması için doğru zamanlama diyebiliriz.

Hamilton artık 39 yaşında ve kariyerinde sona doğru ilerliyor. Bu saatten sonra şampiyonluk kazanamasa bile Mercedes'le kazanacağı birkaç galibiyetin pek bir değeri olmayabilir ancak 7 kez dünya şampiyonu pilotun Ferrari'yi ayağa kaldırdığını, şampiyon olamasa bile birkaç zafer aldığını ve Monza'da taraftarların elleri üzerinde metrelerde ilerlediğini düşünün... Hele hele 2007'den bu yana şampiyon olamayan efsanevi takımı, bir şekilde şampiyonluğa taşıdığını...

Bunlar bugün itibariyle hayalden ibaret olabilir. Gerçeğe dönüşmesi Hamilton'ın 2006'da GP2 Serisi'nde şampiyonluk kazandığı takım patronu Frederic Vasseur'un Ferrari'de kurduğu kadronun çıkaracağı araçlara bağlı olacak.

Lewis Hamilton talks to Frederic Vasseur Fotoğraf: GP2 Series Media Service

Birkaç sene önce olsaydı Hamilton'ın Mercedes'i bırakıp yeni heyecan araması riskliydi ancak artık o kadar da riskli değil. Kaybedecek bir şeyi yok. Hatta pist üstünde kazanamasa bile yine de kazanan olacak. Kastım para değil... Parayı her halükarda iki tarafta da kazanıyor ancak Ferrari'de muhtemelen daha fazlasını kazanacaktır.

Alonso'yu düşünün... 2000'li yılların ortalarında Ferrari taraftarları tarafından hiç sevilmeyen pilotken Ferrari'ye geçmesinin ardından daha saygın bir konuma ulaştı. Aynısı Red Bull döneminde 4 şampiyonluk alan "parmak çocuk" Sebastian Vettel için de geçerli değil mi? Her ikisi de Ferrari'ye geçmesinin ardından şampiyonluk mücadelesi verdi ancak sonunda başarılı olamadı. Ferrari pilotu olmanın sefasını da sürdüler, cefasını da çektiler...

Kim ne derse desin Hamilton; Ferrari pilotu olarak Formula 1 ve motor sporları dünyasında daha saygın bir konuma ulaşacak, şanına şan katacak, taraftar kitlesine çok daha büyük bir kitleyi ekleyecek. Son senelerde Max Verstappen pist üstünde öne çıkarken özel hayatında öne çıkan Hamilton gerilemekten kurtulamadı. Bu durum da, onun Ferrari'ye geçiş kararını kamçılamış olabilir. Ancak Hamilton Ferrari pilotu olmanın sefasını sürerken bunun cefasını mı çekecek yoksa Ferrari'ye 2007'de sonra ilk pilotlar şampiyonluğunu getiren pilot mu olacak bunu zaman gösterecek.

Hamilton, 2012 sonunda McLaren'den ayrılarak Mercedes'e geçme kararı aldığında çok eleştirilmişti ancak günün sonunda 2014'teki büyük kural değişikliklerinde kazanan isim o oldu. Bu hamlesiyle yine bir risk almış gibi duruyor ancak Ferrari ile geçireceği bir sezonun ardından 2026'da yine kurallarda büyük değişiklikler olacak. Yani başarı için yeni bir fırsat... Kim bilir, önceki değişiklikleri sırasıyla Red Bull, Mercedes ve Red Bull'un domine etmesinin ardından sıra belki de Ferrari'ye gelmiştir.

Son olarak olur da Ferrari'ye şampiyonluk getirirse, 7 dünya şampiyonluğunu paylaştığı Michael Schumacher'i, Schumacher'in evi olan Ferrari'de geride bırakıp 8. şampiyonluğuna ulaşmış olacak...