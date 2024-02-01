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Hill: "Hamilton, şampiyonluk şansı olduğunu düşünseydi Mercedes'te kalırdı"

Damın Hill'e göre Lewis Hamilton, Mercedes'te herhangi bir ışık görmediği için Alman üreticiden ayrıldı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Bugün Lewis Hamilton'ın 2024 sonrası Ferrari'ye geçeceğini resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Damon Hill, Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten Ferrari'ye geçişini Sky'a yorumladı. 1996 dünya şampiyonuna göre Hamilton, Mercedes'in şampiyon olma ihtimalinden şüphe  duyduğu için böyle bir yola girmeyi tercih etti.

Sky Sports News'e konuşan Hill, "Bence Lewis sekizinci şampiyonluğunun garanti olduğunu ya da Mercedes'le şampiyonluk kazanma şansının en az yüzde 50 olduğunu düşünseydi kalırdı."

"Hamilton muhtemelen Mercedes'ten yıllardır aynı sözleri duyma aşamasına geldi, bu yüzden şimdi Formula 1'deki son sezonlarında hareketlenmesi gerektiğini düşünüyor."

"Ferrari için yarışmaktan daha iyi ne olabilir ki? Eğer bir şeyler ters giderse Lewis her zaman 'En azından denedim' diyebilecek." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bir başka eski F1 pilotu Karun Chandhok da Hamilton'ın takım değiştirme kararının arkasında ne olduğunu merak ediyor.

"En büyük soru, bu olayların neden şimdi yaşandığı. Hepimizin -cevabını- merak ettiği soru bu."

"Sadece birkaç ay önce, 31 Ağustos'ta Lewis'in Mercedes ile 2024 ve 2025 yılları için iki yıllık yeni sözleşme imzaladığı açıklandı. Fakat şimdi, aniden Lewis Mercedes projesine olan güvenini kaybetti."

"Artık takımın kendisine, Max Verstappen ile rekabet etmesinie sağlayacak bir araç verebileceğine inanmıyor m?"

"Yoksa Lewis romantizme yenik düştü ve kırmızı bir Ferrari kullanma fırsatının cazibesine mi kapıldı?"

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