Resmi: Lewis Hamilton 2025'te Ferrari'ye geçecek!

Son dönemde pilotların mevcut takımlarıyla uzun vadeli anlaşması nedeniyle sessizleşen Formula 1 pilot pazarı, Hamilton'ın 2025 için Ferrari ile anlaşmaya yakın olduğu iddialarıyla yeniden canlanmıştı.

Hamilton - Ferrari iddiaları, Hamilton'ın mevcut takımı Mercedes'le anlaşmasının bitmeye yaklaştığı dönemlerde birçok kez gündeme gelmişti ancak o dönemlerde Mercedes daha iyi olduğu için, bu iddiaların daha çok koz olarak masaya sürüldüğü düşünülüyordu.

Hamilton, 2023 Ağustos ayında Mercedes'le 2024 ve 2025'i kapsayan yeni bir sözleşme imzalamıştı ancak henüz 2024 araçları dahi tanıtılmadan Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar çok geçmeden güçlendi ve sonunda beklenen açıklama yapıldı.

Lewis Hamilton, 2024 sezonu sonunda 2013'ten bu yana yarıştığı ve 6 şampiyonluğunu kazandığı Mercedes ile yollarını ayırarak 2025'te Ferrari'ye geçecek.

Bu, Ferrari'nin 2025'te Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ikilisiyle yarışacağı manasına geliyor. Ferrari, geçtiğimiz günlerde Leclerc ile çok senelik anlaşma yenilediğini duyurmuştu. Hamilton'un çok senelik anlaşmasının açıklamasıyla Ferrari şimdiden 2026'da başlayacak olan yeni kurallar dönemi için pilot kadrosunu duyurmuş oldu.

Hamilton 7. dünya şampiyonluğunu 2020'de kazanırken, Ferrari son pilotlar şampiyonluğunu 2007'de Kimi Raikkonen ile, takımlar şampiyonluğunu ise 2008'de kazandı.

Ferrari'nin Hamilton ile yarışacağını açıklamasının ardından takımın mevcut pilotu Carlos Sainz boşa çıkmış oldu.

Sainz, "Ferrari ile yollarımızı 2024 sonunda ayırma kararı aldık. Önümüzde hâlâ uzun bir sezon var ve her zamanki gibi takım ve Tifosi için her şeyimi vereceğim."

"Gelecek hakkındaki kararları da ilerleyen süreçte açıklayacağım." dedi.