Resmi: Lewis Hamilton 2025'te Ferrari'ye geçecek!
Formula 1 Dünyası'nda son yılların en büyük sürprizi resmiyet kazandı. Lewis Hamilton, 2025 Formula 1 sezonunda Ferrari adına yarışmaya başlayacak!
Son dönemde pilotların mevcut takımlarıyla uzun vadeli anlaşması nedeniyle sessizleşen Formula 1 pilot pazarı, Hamilton'ın 2025 için Ferrari ile anlaşmaya yakın olduğu iddialarıyla yeniden canlanmıştı.
Hamilton - Ferrari iddiaları, Hamilton'ın mevcut takımı Mercedes'le anlaşmasının bitmeye yaklaştığı dönemlerde birçok kez gündeme gelmişti ancak o dönemlerde Mercedes daha iyi olduğu için, bu iddiaların daha çok koz olarak masaya sürüldüğü düşünülüyordu.
Hamilton, 2023 Ağustos ayında Mercedes'le 2024 ve 2025'i kapsayan yeni bir sözleşme imzalamıştı ancak henüz 2024 araçları dahi tanıtılmadan Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar çok geçmeden güçlendi ve sonunda beklenen açıklama yapıldı.
Lewis Hamilton, 2024 sezonu sonunda 2013'ten bu yana yarıştığı ve 6 şampiyonluğunu kazandığı Mercedes ile yollarını ayırarak 2025'te Ferrari'ye geçecek.
Bu, Ferrari'nin 2025'te Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ikilisiyle yarışacağı manasına geliyor. Ferrari, geçtiğimiz günlerde Leclerc ile çok senelik anlaşma yenilediğini duyurmuştu. Hamilton'un çok senelik anlaşmasının açıklamasıyla Ferrari şimdiden 2026'da başlayacak olan yeni kurallar dönemi için pilot kadrosunu duyurmuş oldu.
Hamilton 7. dünya şampiyonluğunu 2020'de kazanırken, Ferrari son pilotlar şampiyonluğunu 2007'de Kimi Raikkonen ile, takımlar şampiyonluğunu ise 2008'de kazandı.
Ferrari'nin Hamilton ile yarışacağını açıklamasının ardından takımın mevcut pilotu Carlos Sainz boşa çıkmış oldu.
Sainz, "Ferrari ile yollarımızı 2024 sonunda ayırma kararı aldık. Önümüzde hâlâ uzun bir sezon var ve her zamanki gibi takım ve Tifosi için her şeyimi vereceğim."
"Gelecek hakkındaki kararları da ilerleyen süreçte açıklayacağım." dedi.
Watch: F1 dünyasında büyük sürpriz! Lewis Hamilton, 2025'te Ferrari'ye katılıyor!
Son Haberler
Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı
Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı
Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"
Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti" Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"
Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"
Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor" Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"
Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"
Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip" Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar