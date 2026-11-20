Formula 1 Las Vegas GP

Resmi: Las Vegas GP’de 5 pilot grid cezası aldı

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde Piastri ve Antonelli’ye ek güç ünitesi bileşeni limitlerini aşan üç pilota daha grid cezası verildi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 06:57

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Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

FIA hakemleri, Las Vegas Grand Prix'si öncesinde güç ünitesi değişiklikleri nedeniyle grid cezası alacak beş pilotu resmen duyurdu. Geçiş imkanlarının yüksek olması sebebiyle takımların stratejik olarak bu cezaları tercih ettiği hafta sonunda, birden fazla isim sıralama turlarının ardından geriye düşecek.

Sezon içinde izin verilen dört içten yanmalı motor sınırını aşarak beşinci üniteye geçen McLaren pilotu Oscar Piastri ile aracına yeni bir enerji depolama ünitesi ve kontrol elektroniği takılan Aston Martin pilotu Lance Stroll, Las Vegas'ta 10'ar sıra grid cezası alacak.

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Benzer şekilde Williams aracına izin verilen dört turbo sınırı aşılarak beşinci turbonun takıldığı Carlos Sainz da 10 sıralık grid cezası aldı.

Sezonun altıncı içten yanmalı motorunu kullanmaya başlayan Mercedes pilotu Kimi Antonelli beş sıra grid cezasıyla karşı karşıya kalırken, aracında içten yanmalı motor, turbo ve egzoz sistemi değişimine gidilen Haas pilotu Oliver Bearman ise yarışa gridin en arkasından başlayacak.

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