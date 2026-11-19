Formula 1

Resmi: Antonelli, Las Vegas GP'de beş sıra grid cezası alacak

Mercedes, Kimi Antonelli'nin Las Vegas Grand Prix'sinde sezonun altıncı içten yanmalı motorunu kullanacağını doğruladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 09:47

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Bu ceza, Mercedes'in 2026 güç ünitesi için geliştirdiği yeni turboşarjı kullanmaya hazırlandığı dönemde geldi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni parçanın bu hafta sonu kullanılmaya başlanacağını ancak iki araçta birden yer almayacağını açıkladı.

Wolff, "ADUO kapsamında geliştirilen turboşarjı bu hafta sonundan itibaren kullanabileceğiz."

"Buradaki temel amacımız, geliştirilen parçayı yarış hafta sonu koşullarında test etmek. Beklenen performans kazanımı ise nispeten küçük."

"Bu parçayı Kimi'nin aracında kullanmayı planlıyoruz. George tarafında ise önceliğimiz grid pozisyonunu korumak. Ancak performans kazanımının büyük olmasını beklemiyoruz." dedi.

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Antonelli'nin grid cezası doğrudan yeni turboşarjdan kaynaklanmıyor. Mercedes, İtalyan pilotun aracına yeni turboşarjı herhangi bir ceza almadan takabilecek. Bunun nedeni, Antonelli'nin sezon boyunca kullanacağı dördüncü turboşarjın kurallar kapsamında izin verilen sınır içerisinde olması.

Beş sıra grid cezasına neden olan unsur ise izin verilen sayının üzerine ikinci kez çıkılan içten yanmalı motor değişimi.

George Russell ise önceki turboşarj spesifikasyonunu kullanmaya devam edecek.

Geliştirilmiş turboşarj Mercedes'in müşteri takımlarına da sunulacak. McLaren ve Alpine'in de yeni parçayı kullanması bekleniyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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