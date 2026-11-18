Formula 1 Las Vegas GP
Resmi: Piastri, Las Vegas GP'de grid cezası alacak
Oscar Piastri, güç ünitesindeki içten yanmalı motor bileşeni değiştiği Las Vegas’ta grid cezası alacak. Takımın her iki aracı da güncellenmiş turbo ünitesine geçecek.
Filip Cleeren Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 18 Kas 2026 07:06
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Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
McLaren, sezonluk güç ünitesi sınırını aşan Oscar Piastri’nin bu hafta sonu düzenlenecek Las Vegas Grand Prix’sinde 10 sıra grid cezası alacağını duyurdu. Sezon boyunca tanınan dört adet içten yanmalı motor hakkını dolduran Avustralyalı pilot, kalan yarışları tamamlayabilmek adına beşinci motoruna geçiş yapacak.
Kotasını ilk kez aşması nedeniyle 10 sıra geriye düşecek olan Piastri’nin, pistin geçişe uygun yapısı sayesinde yarışta yükselmeye çalışacağını belirten McLaren, hafta sonu öncesinde şu açıklamayı paylaştı: "Yaşanan bir dayanıklılık sorununun ardından Oscar, Las Vegas'ta yeni bir içten yanmalı motora geçecek.”
“Bu sezonki beşinci ünitesi olacağı için 10 sıra grid cezası alacak ancak pazar günkü yarışta geçiş yaparak kaybettiği sıraları telafi etme şansı son derece yüksek."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Öte yandan McLaren, ADUO sistemi kapsamında hazırlanan güncellenmiş turbo ünitesini de hem Piastri'nin hem de Lando Norris'in aracına entegre edileceğini doğruladı. Takım, bu yeni turbonun performansa katkısının düşük seviyede olacağını da ekledi
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