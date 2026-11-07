Formula 1 Sao Paulo GP
Ralf’ten Herta değerlendirmesi: “Formula 1’de yeri yok"
Eski F1 pilotu ve yorumcu Ralf Schumacher, Colton Herta’nın F1 şansını ağır bir dille eleştirerek Amerikalı pilotun Cadillac koltuğunu hak etmediğini söyledi.
Oliver Trebes Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 7 Kas 2026 16:20
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Brezilya Grand Prix’sinin 1. serbest antrenman seansında Sergio Perez’in yerine Cadillac koltuğuna oturan ve 24 tur atarak FIA süper lisansı için gerekli son puanı tamamlayan Colton Herta, teorik olarak Formula 1’de yarışma hakkı kazandı.
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Ancak Sky Almanya yorumcusu Ralf Schumacher, Amerikalı pilotun Cadillac'ın ikinci koltuğu için aday olabileceği fikrini sert bir dille reddetti. Herta’nın antrenman seanslarında sadece "yakıt harcadığını" ve takımdaki koltuğu kesinlikle hak etmediğini savunan Ralf, Herta’nın Formula 2'deki performansına dikkat çekti.
Colton Herta'nın F1’de yarışma ihtimalini değerlendiren Ralf Schumacher şunları söyledi: "Bu durum ancak Ay ortadan ikiye ayrılırsa gerçekleşir. Şaka bir yana, bence F1’e gelmesi tamamen anlamsız.”
Ralf Schumacher
Photo by: Kym Illman / Getty Images
“Franz Tost’un ifadesiyle söylemek gerekirse, sadece yakıt harcıyor. Cadillac’ın amacının ne olduğunu bile bilmiyorum. Araca başka birini oturtup genç pilotlara şans verseler çok daha iyi olur.”
Formula 2'de gerçekten kötüydü. Bana göre bu şansı kesinlikle hak etmedi. Amerikalı pilotları desteklemek istemelerini takdir ediyorum ancak bunun bir mantığı olmalı ve onun Formula 1'de yeri yok.”
“McLaren genci Leonardo Fornaroli hem Formula 2 hem de Formula 3'te şampiyonluklar kazandı ve inanılmaz güçlü bir isim. Onun dışında Perez için doğru takım arkadaşını bulmak çok ama çok zor olacak."
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