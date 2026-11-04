Formula 1 Meksika GP

Colton Herta Brezilya'da piste çıkacak: Süper lisans için son puanın peşinde

Colton Herta, eksik olan tek süper lisans puanını tamamlamak üzere Brezilya GP'sinin ilk serbest antrenman seansında direksiyona geçmeye hazırlanıyor.

Filip Cleeren

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 08:30

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Formula 1’e geçiş yapabilmek için gerekli olan 40 FIA süper lisans puanını tamamlamaya çalışan Colton Herta, Meksika’da yaşanan puan hesaplama karmaşasının ardından Brezilya Grand Prix’sinin birinci serbest antrenman seansında piste çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde Cadillac takımı, Amerikalı pilotun puan sınırına ulaştığını düşünse de yapılan incelemelerde 1 puanının eksik olduğu anlaşılmıştı. Sergio Perez’in aracını devralarak Interlagos'ta en az 24 tur atıp 100 kilometre barajını aşmayı ve eksik puanını hanesine yazdırmayı hedefleyen Herta, 2027 koltuğu öncesi lisans engelini tamamen aşmayı planlıyor.

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Öte yandan Meksika'da kırmızı bayrağa neden olan Valtteri Bottas'ın yaşadığı süspansiyon arızası hakkında önlemler aldığını belirten Cadillac, 2027 kadrosu için tüm seçenekleri açık tutuyor.

Brezilya konuşan Herta, şu ifadeleri kullandı: "Başka bir 1. serbest antrenman seansı için yeniden MAC-26’nın direksiyonuna geçmeyi dört gözle bekliyorum. Interlagos efsanevi bir pist, orada bir F1 aracı kullanmak harika bir deneyim olacak.”

“Bu yıl Barselona'dan Budapeşte'ye, COTA'dan Meksika'ya kadar araca her bindiğimde kendimi daha rahat hissettim ve ekiple çok iyi bir uyum yakaladım. Brezilya’daki cuma sabahı hedefim de yine aynı olacak: Sürüş planını pürüzsüz bir şekilde uygulamak, Checo ve mühendislere hafta sonuna başlarken en iyi verileri sağlamak ve araçtaki gelişimimi sürdürmek.”

"Bana bu fırsatı verdiği için takıma minnettarım."

Colton Herta, Cadillac Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Bottas’ın Meksika GP’de yaşadığı süspansiyon sorunu hakkında değerlendirmeler yapan takım patronu Marcin Budkowski ise, "Meksika'daki yarış sonrası yaptığımız incelemelerin ardından Valtteri’nin bir süspansiyon arızası yaşadığını net şekilde tespit ettik ve önümüzdeki yarışlar için gerekli önlemleri aldık.”

“Colton’ın Checo’nun yerine yeniden MAC-26’ya geçip seansa katılacak olmasından da büyük memnuniyet duyuyorum. Yer aldığı seanslar boyunca gelişimi son derece etkileyiciydi. Sağladığı geri bildirimler 2027’deki gelişim planlarımız için paha biçilmez bir değer taşımaya devam ediyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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