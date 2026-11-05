Formula 1 Meksika GP

Perez, Cadillac’taki ikinci koltuk belirsizliği hakkında: "Karar benim değil"

Cadillac ile 2027 için anlaşan Sergio Perez, Colton Herta söylentileri ve Valtteri Bottas'ın geleceğiyle ilgili kararın tamamaen takıma ait olduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 18:40

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Meksika GP öncesinde Cadillac ile en az 2029 sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı açıklanan Sergio Perez, 2027 sezonunda takım arkadaşının kim olacağı konusundaki tartışmalara dahil olmadığını belirtti.

Çok yıllı sözleşmesi olmasına rağmen Valtteri Bottas'ın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Cadillac'ın F1 süper lisansı için gün sayan Colton Herta'yı getirme ihtimali öne çıkıyor. F2'de zorlu bir sezon geçiren Herta'nın simülatör ve 1. serbest antrenman seanslarındaki katkılarından övgüyle bahseden Perez, kadroya dair kararın tamamen takım patronu Marcin Budkowski'ye ait olduğunu ifade etti.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Konu hakkında konuşan Sergio Perez şunları söyledi: "Kadro planlamalarına hiç dahil olmuyorum. Zaten olmak da istemiyorum çünkü bu karar benim değil.”

“Bu yüzden tüm verileri ve bilgileri inceleyecek, takımın geleceği için en iyisinin ne olduğuna inanarak nihai kararı verecek Marcin gibi bir yöneticimiz var.”

“Son derece hızlı gelişmemiz gereken bir dönemdeyiz. Önümüzdeki üç-dört ay hazırlıklarımız açısından gerçekten kritik bir öneme sahip. Bu yüzden kararın ona ait olduğunu düşünüyorum.”

“Herta iyi bir iş çıkarıyor. Takıma iyi geri bildirimler ve veriler getiriyor, bu da ondan ihtiyacımız olan tek şey.”

Colton Herta

Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

“Birinci serbest antrenman seanslarında hızınızı veya seviyenizi göstermek her zaman çok zordur. Ancak artık araçta ve simülatörde daha fazla zaman geçirdiği için hızını daha net görmeye başlıyoruz.”

“Yine de takımın pilot tercihi benim kararım değil. Valtteri ile de çok iyi bir uyumla çalışıyorum, sadece son birkaç yarışta çok şanssızdı. Takım için kolay bir karar olmayacak."

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