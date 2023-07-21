Pilotlar, yeni sıralama formatından pek de memnun değil

Bu hafta sonu farklı bir sıralama formatı denemeye hazırlanan F1, bu amaçla iki büyük değişiklik yapıyor.

İlk değişiklik, hafta sonu boyunca kullanılabilecek lastik seti sayısının 13'ten 11'e indirilmesi, ikinci değişiklik ise sıralama turlarının her seansında zorunlu olarak farklı bir hamurun kullanılacak olması.

Format kapsamında Q1'de sert, Q2'de orta, Q3'te ise yumuşak hamur kullanımı zorunlu tutulmakta.

F1 yönetiminin bu formattan birtakım beklentileri var, bu beklentilerin başını "yarış esnasında farklı stratejilere alan açmak" ve "çevresel kazanımlar" çekmekte.

Ancak bu beklentilerin pilotlar tarafından pek de paylaşılmadığını söyleyebiliriz.

Şampiyona lideri Max Verstappen, değişikliklerin aslında daha iyi performans gösteren takımların daha çok işine yarayacağını, çünkü bu takımların sert hamuru iyi çalıştırdığını söylüyor.

Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse, bence bu durum biraz daha üst düzey takımların işine yarıyor, bu takımlar orta ve sert hamuru diğerlerine göre daha iyi kullanabiliyor." dedi.

Alpine pilotu Esteban Ocon, takımların antrenman seanslarından pek fazla veri elde edemeyeceğini, herkesin lastik korumaya çalışacağını öne sürüyor.

Ocon, "Bu değişiklik pek de doğru değil. Örneğin ikinci antrenman seansında yağmur yağabilir, bu da sadece 10 tur atabileceğimiz anlamına gelir."

"Zor bir yarış olacak. Cuma günü ne yazık ki birçok takım lastik korumak için çok az mesafe kaydedecek, aynı şekilde üçüncü antrenman seansında da."

"Atacağınız her tur büyük ölçüde aracın davranışlarını öğrenmekle ilgili olacak, çünkü sıralama turlarına öncekinden daha az lastikle çıkmadan önce bunun için çok vaktiniz yok." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Erik Junius

Ferrari pilotu Charles Leclerc, F1'in belirsizlik yaratmasını pek sevmese de, Q1'de daha sert lastiklere geçilmesinin "sürprizlere yol açabileceğini" düşünüyor.

Bununla birlikte, değiştirilen format takımlar tarafından anlaşılır anlaşılmaz, "her şeyin doğru düzene gireceğini" ve muhtemelen değişiklikleri hafifleteceğini de sözlerine ekliyor.

Son olarak Lance Stroll, arka sıra takımlarının artık daha az yumuşak lastiğe sahip olacağını, bu nedenle Q2'ye kalma şanslarının azalacağını söyledi.

Stroll, "Artık birçok araç Q1'i geçebiliyor, ancak bunun için üç set lastik kullanıyorlar. Dolayısıyla, yeni format Q1'i geçmeyi zorlaştıracak."

"Son birkaç yarıştır Williams veya AlphaTauri'nin Q1'de üç set sıfır yumuşak hamur tükettiğini görüyoruz, daha azı elenmenize yol açabilir."

Miami'de ben de benzer bir durumla karşılaştım, tek setle Q1'den çıkmaya çalıştık, amacımız Q3'e lastik saklamaktı -ancak elendik." dedi.