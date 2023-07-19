Formula 1'in yeni sıralama formatından neler beklenmeli?
Macaristan GP'si sıralama turları "Alternatif Lastik Tahsisi" formatının ilk kez denenmesine ev sahipliği yapacak, takımlar ise genel olarak pozitif.
Format değişiklikleri için çabalamaya devam eden F1, bu hafta sonu Macaristan'da lastik kullanımını göz önünde bulunduran bir format deneyecek.
Deneme kapsamında sıralama turlarının her bölümünde belli bir hamurun kullanımı zorunlu tutulacak: ilk bölümde sert, ikinci bölümde orta, son bölümde ise yumuşak hamur.
Dahası, normalde Pirelli tarafından her hafta sonu pilot başına 13 set lastik tedarik edilirken, bu hafta her pilotun sadece 11 set lastiği olacak.
13 set lastik iki sert, üç orta, sekiz yumuşak hamur şeklinde dağıtılmaktaydı, bu hafta sonu ise üç sert, dört orta, dört yumuşak hamur tedarik edilecek.
Yarışta ise her pilota iki sert, iki orta, iki yumuşak hamur tedarik edilecek.
Bu format normalde ilk olarak Emilia-Romagna GP'sinde uygulanacaktı, ancak yarışın sel felaketi nedeniyle iptal edilmesinin ardından Macaristan GP'sine kadar beklendi.
Sezon başlamadan önce format hakkında konuşan Mario Isola, "Alternatif lastik tahsisi ile tüm takımlar yarış için iki set sert, iki set orta ve iki set yumuşak lastiğe sahip olacak."
"Dolayısıyla pit stop sayısı artsa bile herkesin farklı stratejiler deneyecek kadar lastiği bulunacak."
"Mevcut sistemin riskli olduğunu söylemek istemiyorum, ancak yarışa sadece bir set sert, bir set orta ve dört set yumuşak hamurla çıkarsanız bu güzel olmaz."
"Eğer işler yolunda giderse yeni formatı her hafta sonu kullanabiliriz, eğer yolunda gitmezse eski sistemden devam ederiz. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım çünkü ne yazık ki, olası tüm ayrıntıları tahmin etmeye çalışsanız bile, her zaman öngörülemeyen bir şeyler oluyor." dedi.
Pirelli tyres detail
Fotoğraf: Pirelli
Takımlar da yeni formatın nasıl sonuçlanacağını görmeye açık.
Mercedes'in kıdemli yarış stratejisi mühendisi Joseph McMillan, "Format kesinlikle mücadeleye katkıda bulunacak."
"Sıralama turları söz konusu olduğunda, genellikle tek bir turda yumuşak lastikten en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğimize odaklanıyoruz."
"Bu, diğer şeylerin yanı sıra lastiklerin zirve noktasını bulabilmemizi de içeriyor. Şimdi üç farklı hamur için ayrı değerlendirmeler yapacağız."
"Antrenman seanslarında farklı denemeler göreceğiz. Genelde her hamurla tek tur çalışmaları yaparız, sert hamurla denemeler yapmamız pilotların yumuşak hamurla daha iyi turlar atmasını sağlar."
"Diğerlerinin neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum, nitekim her takım yapılacak 'bariz' şeyi biraz farklı yorumluyor."
"Herkes uzun sürüşlere odaklanmışken siz tek tura odaklanarak risk almak istemezsiniz. Trafikten kaçınmak istersiniz ve herkesten tamamen farklı bir program yürütmek de istemezsiniz, çünkü o zaman tempo açısından nerede olduğunuza dair çok az fikriniz olur."
"Genelde kullandığımızdan daha fazla orta ve sert lastik setiyle, yarışta diğer yarışlara göre çok daha iyi seçeneklerimiz olacak."
"Yumuşak C5'in yarışta kullanılmasını beklemiyorum. Muhtemelen orta ve sert hamur tercih edilecek, daha fazla lastiğe sahip olduğumuz için kendimizi daha iyi bir konumda bulabiliriz."
"Normalde ikinci bir sert lastik mi, ikinci bir orta lastik mi yoksa yumuşak lastik mi istediğimize karar vermemiz gerekir. Bu yıl birçok yarışta, ikinci bir set yeni sert lastiği yarış için saklamayı tercih ettik."
"Budapeşte'de durum muhtemelen böyle olmayacak ve sıralama turlarının ardından, genellikle sahip olduğumuz bazı sınırlamalar olmaksızın stratejimizi seçebileceğiz."
"Nasıl başlayacağımızı çoktan belirledik, ancak hafta sonu boyunca gelişmeye ve kendimizi şartlara uyarlamaya devam edeceğiz. Ayrıca bu sıralama formatını anlayabilmesi için simülasyonlarımızda bir kod değişikliği yapmak zorunda kaldık." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W14
Fotoğraf: Erik Junius
Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, "Alternatif lastik tahsislerinin denenmesi gereken iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."
"Bence pilotlar buna pek aldırmayacaklar. Zaten sprint hafta sonlarında da sıralama turlarında farklı hamurları mecbur kılan kurallar vardı."
"Önemli olan en iyi şekilde adapte olabilmek ve sıralamalardan önce sürücülere farklı hamurlar üzerinde yeterince iyi pratik yaptırmaya, yine de iyi yarış lastiklerine sahip olmaya çalışmak."
"Bu herkes için zorlu bir görev. Böyle bir şey yapmanın ilginç olduğunu düşünüyorum."
Williams araç performansı başkanı Dave Robson ise sıralama turlarında belli hamurların zorunlu tutulmasından ötürü biraz hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.
Motorsport.com'a konuşan Robson, "Bekleyip nasıl gideceğini göreceğiz."
"Dürüst olmak gerekirse her zaman ne yapacağımızı seçme özgürlüğümüzün olmasını tercih ederim."
"Ne kadar çok kural gelirse, bir şeyler yapmak için o kadar az fırsat olur. Ama dediğim gibi nasıl gideceğini görmek konusunda açık fikirliyim. Öğreneceğiz." dedi.
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