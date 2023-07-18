F1, bu hafta sonu yeni sıralama formatını ilk kez test edecek

Son yıllarda alışılmış formatların dışına çıkmaya ve hafta sonlarına heyecan katmaya çalışan F1 yönetimi, bu amaçla başta sprint yarışları olmak üzere birçok hamleye imza attı.

Yönetimin yıllardır sıralama turlarına da el atmak istediği biliniyor, ancak gerek şu anki formatın izleyicileri tatmin etmesi, gerek de 2016 sezonunun başındaki eleme sistemi gibi denemelerin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle şimdilik bu alanda ciddi bir değişiklik yok.

Formatın nispeten dokunulmaz olduğunu kabul eden yönetim, bu nedenle sınırlar içinde bir değişikliğe gitmeye karar verdi.

Değişiklik, üç bölümden oluşan sıralama turlarının her bölümünde zorunlu olarak farklı bir hamurun kullanılmasını zorunlu tutuyor, böylece sürpriz faktörünün devreye girmesi amaçlanıyor.

Zorunlu olarak kullanılacak hamurlar şu şekilde:

Q1- Sert hamur

Q2- Orta hamur

Q3- Yumuşak hamur

Özellikle trafiğin yoğun olduğu ilk bölümde sert hamur kullanımının zorunlu tutulması, lastik ısıtamayan pilotların kendilerini bir anda gerilerde bulmasını sağlayabilir.

Pirelli Tyre Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Format normalde Mayıs ayındaki Emilia-Romagna GP'sinde denenecekti, ancak yarış bölgedeki sel felaketi nedeniyle iptal edilince formatın denenmesi de suya düştü.

Ancak yine de işin ucunu bırakmayan F1'in sıralama turlarının büyük önem taşıdığı Macaristan'da bir deneme daha yapacağı söylenmekteydi.

Bu konuda hafta başında görüşme gerçekleştiren F1 Komisyonu, sıralama formatının denenmesine onay verdi.

Dolayısıyla, uzun süre sonra ilk kez sıralama turlarında sert lastik kullanan isimler görmeye hazırlanmakta fayda var.