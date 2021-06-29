Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"
Formula 1 Haberler

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes'in teknik direktörü James Allison, takımın Red Bull'la arasındaki farkı kapamak için önümüzdeki yarışlarda araca aerodinami ve motor güncellemeleri getireceğini söyledi.

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Steiermark GP'de Red Bull'un dominant bir galibiyet almasının ardından, Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın bu sezon daha güncelleme getirmeyeceğini ve bütün mühendislerin 2022 aracına odaklandığını söylemişti. 

Ross Brawn da Mercedes'in bu sezon büyük bir güncelleme getirmeyeceğini düşündüğünü söylemiş ve "Aracın nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilirler ama 2021 Mercedes aracında büyük bir değişim ya da güncelleme göreceğimizi düşünmüyorum." demişti.

Ancak Mercedes'in teknik direktörü James Allison, Mercedes'in uzun bir süredir geliştirilen yeni güncellemeleri olduğunu belirtirken; Alman ekibin motor departmanının da motor alanında ne gibi değişiklikler yapılarak gelişim gösterilebileceğini araştırmaya odaklandığını ifade etti.

F1 Nation Podcast'e konuşan Allison, "Gelecek yarışlarda aracımızı daha hızlı yapacak, makul sayıda güncellemelerimiz var. Bu güncellemelerin yeterli olmasını umalım." dedi.

Ardından Allison'a Wolff'un bunun tam tersini söylediği ve ikisinin çeliştiğinden bahsedildi. Allison, bunun üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Bence söylediklerimiz birbiriyle çakışmıyor. Toto, tam olarak onu demedi."

"Toto'nun vurgulamak istediği şey, gelecek sezonki kuralların büyük olacağı ve bu kurallara fazlasıyla dikkat edilmesi gerektiği. Bu yüzden de fabrikadaki konsantrasyon gelecek seneye ve gelecek sene için performans keşfedilmesine çevrildi." 

"Ancak bu, gelecek seneye yoğunlaşmadan önce fabrikada geliştirmeye giren şeylerin olmadığı anlamına gelmiyor. Ayrıca, bütün fabrika 2022'ye odaklanmadı. Biz, iki fabrikamızdan sadece bir tanesiyiz. Güç ünitesi fabrikası da var ve güç ünitesine gelecek ufak şeyler de var."

"Yani önümüzde bazı aerodinamik değişiklikler var ki güç ünitesi tarafında da aynı şeyi yapmayı umuyoruz. Ayrıca istediğimiz kadar kadar düzgün olmayan ve sezon henüz canlıyken ve sıcakken doğru yola sokabileceğimiz birkaç şey var."

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Allison 2021'de gelen kurallarla beraber, Mercedes'in performans bulmasının daha da zorlaştığını belirtti ve ekledi: "Lastikleri korumak için getirilen kural değişimlerinden bu yana, geçtiğimiz senelere kıyasla performans bulmak bizim için çok daha zordu. Yani bu da işimizi biraz daha zorlaştırdı."

Ayrıca Allison, Andrew Shovlin'in de üzerinde durduğu "tuhaf araç ayarlarından" da bahsetti ve bu ayarların aracın mekanik tarafıyla alakalı olduğunu söyledi.

"Shov, bu ayarları tarif etmek için daha renkli bir ifade kullanmış ve 'tuhaf' demiş. Bu ayarlar, mekanik ayarlar açısından normal ayarlardan biraz daha farklıydı. Aerodinamik açıdan oldukça benzerdi, sürüş yüksekliği açısından da oldukça benzerdi." 

"Fakat bu sadece ağırlık dengesini önden arkaya çekiyordu. Normalde kullandığımız ayarlardan sadece bu farklıydı. Tek tur ve uzun sürüş performansında daha iyi bir denge yakalamayı amaçlıyorduk.

"Bu ayarın daha hızlı olduğunu düşünüyoruz ama bu ayar yüzünden taviz vermemiz gereken bazı şeyler de oldu."

"Ayarda istediğimiz dengeyi yakalayabildik mi? Bu soru da bu hafta aynı pistte ikinci defa yarıştığımızda cevaplanacak sorular arasına ekleniyor."

 

paylaşım
yorumlar
Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"

Önceki haber

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

1 s
2
Formula 1

Honda, yeni motorla Mercedes'i yakaladı

5 s
3
Formula 1

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

3 s
4
Formula 1

Schumacher, Alfa Romeo'ya geçme ihtimalini reddetmiyor

6 s
5
Formula 1

Yeni F1 motor görüşmelerine Porsche ve Audi de davet edildi

5 s
Son Haberler
Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!
F1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

1 s
Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"
F1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"

1 s
Berger: "Formula 1, uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi durumda"
F1

Berger: "Formula 1, uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi durumda"

3 s
Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"
F1

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

3 s
Brawn, Mercedes'in bu sezon büyük bir güncelleme getirmeyeceğini düşünüyor
F1

Brawn, Mercedes'in bu sezon büyük bir güncelleme getirmeyeceğini düşünüyor

4 s
Son Videolar
Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"
Formula 1

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"
Formula 1

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Brawn, Mercedes'in bu sezon büyük bir güncelleme getirmeyeceğini düşünüyor
Formula 1

Brawn, Mercedes'in bu sezon büyük bir güncelleme getirmeyeceğini düşünüyor

Mercedes’in, Steiermark GP’de zorlanmasının sebebi “tuhaf” araç ayarları olabilir Styrian GP
Formula 1

Mercedes’in, Steiermark GP’de zorlanmasının sebebi “tuhaf” araç ayarları olabilir

Bottas: "Perez'in yavaş pit stopu bize yardım etti" Styrian GP
Formula 1

Bottas: "Perez'in yavaş pit stopu bize yardım etti"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!
Formula 1 Formula 1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

Schumacher, Alfa Romeo'ya geçme ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Alfa Romeo'ya geçme ihtimalini reddetmiyor

Berger: "Formula 1, uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi durumda"
Formula 1 Formula 1

Berger: "Formula 1, uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi durumda"

Honda, yeni motorla Mercedes'i yakaladı
Formula 1 Formula 1

Honda, yeni motorla Mercedes'i yakaladı

Yeni F1 motor görüşmelerine Porsche ve Audi de davet edildi
Formula 1 Formula 1

Yeni F1 motor görüşmelerine Porsche ve Audi de davet edildi

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Son Haberler

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!
Formula 1 Formula 1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasının güvenlikle ilgisi yok"

Berger: "Formula 1, uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi durumda"
Formula 1 Formula 1

Berger: "Formula 1, uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi durumda"

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.