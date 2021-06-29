Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Steiermark GP'de Red Bull'un dominant bir galibiyet almasının ardından, Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın bu sezon daha güncelleme getirmeyeceğini ve bütün mühendislerin 2022 aracına odaklandığını söylemişti.

Ross Brawn da Mercedes'in bu sezon büyük bir güncelleme getirmeyeceğini düşündüğünü söylemiş ve "Aracın nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilirler ama 2021 Mercedes aracında büyük bir değişim ya da güncelleme göreceğimizi düşünmüyorum." demişti.

Ancak Mercedes'in teknik direktörü James Allison, Mercedes'in uzun bir süredir geliştirilen yeni güncellemeleri olduğunu belirtirken; Alman ekibin motor departmanının da motor alanında ne gibi değişiklikler yapılarak gelişim gösterilebileceğini araştırmaya odaklandığını ifade etti.

F1 Nation Podcast'e konuşan Allison, "Gelecek yarışlarda aracımızı daha hızlı yapacak, makul sayıda güncellemelerimiz var. Bu güncellemelerin yeterli olmasını umalım." dedi.

Ardından Allison'a Wolff'un bunun tam tersini söylediği ve ikisinin çeliştiğinden bahsedildi. Allison, bunun üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Bence söylediklerimiz birbiriyle çakışmıyor. Toto, tam olarak onu demedi."

"Toto'nun vurgulamak istediği şey, gelecek sezonki kuralların büyük olacağı ve bu kurallara fazlasıyla dikkat edilmesi gerektiği. Bu yüzden de fabrikadaki konsantrasyon gelecek seneye ve gelecek sene için performans keşfedilmesine çevrildi."

"Ancak bu, gelecek seneye yoğunlaşmadan önce fabrikada geliştirmeye giren şeylerin olmadığı anlamına gelmiyor. Ayrıca, bütün fabrika 2022'ye odaklanmadı. Biz, iki fabrikamızdan sadece bir tanesiyiz. Güç ünitesi fabrikası da var ve güç ünitesine gelecek ufak şeyler de var."

"Yani önümüzde bazı aerodinamik değişiklikler var ki güç ünitesi tarafında da aynı şeyi yapmayı umuyoruz. Ayrıca istediğimiz kadar kadar düzgün olmayan ve sezon henüz canlıyken ve sıcakken doğru yola sokabileceğimiz birkaç şey var."

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Allison 2021'de gelen kurallarla beraber, Mercedes'in performans bulmasının daha da zorlaştığını belirtti ve ekledi: "Lastikleri korumak için getirilen kural değişimlerinden bu yana, geçtiğimiz senelere kıyasla performans bulmak bizim için çok daha zordu. Yani bu da işimizi biraz daha zorlaştırdı."

Ayrıca Allison, Andrew Shovlin'in de üzerinde durduğu "tuhaf araç ayarlarından" da bahsetti ve bu ayarların aracın mekanik tarafıyla alakalı olduğunu söyledi.

"Shov, bu ayarları tarif etmek için daha renkli bir ifade kullanmış ve 'tuhaf' demiş. Bu ayarlar, mekanik ayarlar açısından normal ayarlardan biraz daha farklıydı. Aerodinamik açıdan oldukça benzerdi, sürüş yüksekliği açısından da oldukça benzerdi."

"Fakat bu sadece ağırlık dengesini önden arkaya çekiyordu. Normalde kullandığımız ayarlardan sadece bu farklıydı. Tek tur ve uzun sürüş performansında daha iyi bir denge yakalamayı amaçlıyorduk.

"Bu ayarın daha hızlı olduğunu düşünüyoruz ama bu ayar yüzünden taviz vermemiz gereken bazı şeyler de oldu."

"Ayarda istediğimiz dengeyi yakalayabildik mi? Bu soru da bu hafta aynı pistte ikinci defa yarıştığımızda cevaplanacak sorular arasına ekleniyor."