Brawn, Mercedes'in bu sezon büyük bir güncelleme getirmeyeceğini düşünüyor

Red Bull, Red Bull Ring'de aldığı galibiyetle birlikte üst üste 4. galibiyetine ulaştı. Avusturyalı takım, iki şampiyonada da ilk sırada bulunuyor.

Turbo Hibrit döneminde Mercedes'in üst üste 4 yarış kazanamadığı bir periyot hiç olmamıştı. Brawn da şampiyonluk mücadelesinde "rollerin değiştiğini" belirtti ve Steiermark GP hakkındaki yazısında şu ifadeleri kullandı: "Formula 1'in büyüleyici yönü bu. Bazen kazanmamanız gereken yarışları kazanırsınız, bazen de kazanmanız gereken yarışları kaybederseniz."

"Sezonun başında, operasyon tarafı normalde iyi olan Red Bull'un biraz daha sendelediğini görmüştük ama onlar, şimdi yeniden eski formlarına döndüler."

"[Sezonun başlarında] Daha iyi gözüken araç, artık bunu sonuçlarıyla da gösteriyor. Sezonun başında Mercedes, onlardan daha iyi yarışıyordu. Artık, durum böyle değil."

"Son birkaç yarıştır tam tersi yaşanıyor. Mercedes, çok çabalıyor ve biraz sendelediler."

Mercedes takım patronu Toto Wolff, mevcut araçlarına güncelleme getirmeyi bıraktıklarını ve bütün mühendislerinin 2022 aracına odaklandığını söylemişti.

Red Bull takım patronu Christian Horner buna inanmasa da Brawn, Wolff'un doğruyu söylediğini düşünüyor.

"Red Bull, artık gerçekten ağırlığını koymaya başlıyor ve bu sene, Mercedes'in geri dönmesi için zor bir sene çünkü gelecek sezonun aracına odaklanılmış durumda ve motorlara performans güncellemeleri getirilemiyor."

“Bu sezonun aracına biraz daha kaynak ayırıp, gelecek sezonun kaynağından biraz da olsa feda ederler mi? Sanmıyorum çünkü üzerinde çalışmayı durdurduğunuz bir aracın gelişiminde bir anda yeniden momentum kazanmak çok zor."

"Aracı daha efektif bir şekilde yarıştırmayı deneyebilirler. Araç ayarlarından biraz daha performans çıkarmaya çalışabilirler, aracın nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilirler ama 2021 Mercedes aracında büyük bir değişim ya da güncelleme göreceğimizi düşünmüyorum."

"Gelecek seneyi negatif etkileyecek kadar kaynak kullanmadan, bu senenin aracından biraz daha performans çıkarmaları gerek."

Lewis Hamilton, Mercedes, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fransa'daki yakın mücadelenin ardından, Red Bull'un Avusturya'da Mercedes'in nasıl bu kadar önüne geçtiğine dair birçok varsayımda bulunuldu.

Brawn'a göre, Red Bull'un daha az yere basma gücü üreten dolayısıyla da daha az hava sürtünmesine neden olan arka kanadı, böyle bir farkın oluşmasına neden oldu.

"Red Bull, daha az hava sürtünmesine neden olan bir arka kanat kullanıyor, bu da onlara düzlükte avantaj sağlıyor. Bu kanat ayarının Mercedes'in seçeneklerinin arasında olup olmadığını bilmiyorum. "

"En optimum ayarları mı kullanıyorlar, simülasyonlarını sorguluyorlar mı, yeni bir arka kanat üretme projesi kaynakları içinde karşılayabilecekleri bir proje mi?"

"Bu sorular, yaz arasına kadar onların da aklını kurcalayacak. Ara bittiğinde ise herkes tamamıyla gelecek seneye odaklanmaya başlayacak."

"Yaz arasından önceki 3 yarışta neler olacak görelim."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images