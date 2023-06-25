McLaren pilotları, MLB öncesinde beyzbolda şanslarını denedi

New York Yankees ve Boston Red Sox'ın 2019'da Londra'da iki maçlık bir seri oynamasının ardından MLB, dört yıl sonra ilk kez Birleşik Krallık'a geri döndü.

18 gün içinde bir sahaya dönüştürülen Londra Stadyumu'na 130.000'den fazla taraftarın katılması bekleniyor.

MLB öncesinde McLaren pilotları Norris ve Piastri, takım patronu Zak Brown ile birlikte vuruş yapmayı denediler.

Günün ardından Sky Sports'a verdiği demeçte Norris, "Daha önce hiç beyzbol maçına gitmedim ve böyle stadyumlara nadiren gelirim. Ancak bu sporun zirvesinde olan bu adamlar gerçekten inanılmaz, bu yüzden burada olmak benim için bir onur." yorumlarında bulundu.

Beyzbol bilgisi sorulduğunda ise Britanyalı pilot şu yanıtı verdi: "Golf sopasını yana doğru sallamak gibi bir şey, değil mi? Sonra atış yapma falan var."