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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Croft: "Hamilton ile Mercedes anlaştı, açıklama Silverstone'da"

Sky Sports'un sesi David Croft'a göre Lewis Hamilton ile Mercedes arasındaki yeni sözleşme Britanya GP'sinde duyurulacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, lifts his trophy on the podium

Mercedes'ten senelik 40 milyon sterlin alan Hamilton'ın sözleşmesi bu sezonun ardından sona eriyor, genel beklenti ise tüm hayal kırıklıklarına rağmen Mercedes ile devam etmesi yönünde.

Taraflar yaklaşık 1.5 senedir sözleşme görüşmelerini sürdürmekte, son haberlere göre iki taraf detaylar üzerinde anlaşmak üzere.

Konu hakkında konuşan Sky Sports sunucusu David Croft'a göre ise süreç tamamlanmış vaziyette ve resmi duyuru Silverstone'da yapılacak.

Croft, "Şeytan ayrıntıda gizlidir. Lewis Mercedes'te kalmak istiyor. Mercedes de onunla devam etmek istiyor. Bu iş bitti sayılır."

"Mesele para değil, daha çok Hamilton komisyonuna destek, Lewis'in yapmak istediği çeşitli şeylere destek, gelecekte marka elçiliğine devam etmek gibi konular üstündeki detaylar görüşülüyor."

"Halledilmesi gereken pek çok detay var, ancak halledileceğine eminim. Yeni sözleşmenin Silverstone'da açıklanması beni şaşırtmaz." dedi.

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