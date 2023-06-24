Croft: "Hamilton ile Mercedes anlaştı, açıklama Silverstone'da"
Sky Sports'un sesi David Croft'a göre Lewis Hamilton ile Mercedes arasındaki yeni sözleşme Britanya GP'sinde duyurulacak.
Mercedes'ten senelik 40 milyon sterlin alan Hamilton'ın sözleşmesi bu sezonun ardından sona eriyor, genel beklenti ise tüm hayal kırıklıklarına rağmen Mercedes ile devam etmesi yönünde.
Taraflar yaklaşık 1.5 senedir sözleşme görüşmelerini sürdürmekte, son haberlere göre iki taraf detaylar üzerinde anlaşmak üzere.
Konu hakkında konuşan Sky Sports sunucusu David Croft'a göre ise süreç tamamlanmış vaziyette ve resmi duyuru Silverstone'da yapılacak.
Croft, "Şeytan ayrıntıda gizlidir. Lewis Mercedes'te kalmak istiyor. Mercedes de onunla devam etmek istiyor. Bu iş bitti sayılır."
"Mesele para değil, daha çok Hamilton komisyonuna destek, Lewis'in yapmak istediği çeşitli şeylere destek, gelecekte marka elçiliğine devam etmek gibi konular üstündeki detaylar görüşülüyor."
"Halledilmesi gereken pek çok detay var, ancak halledileceğine eminim. Yeni sözleşmenin Silverstone'da açıklanması beni şaşırtmaz." dedi.
Fittipaldi: "Verstappen şampiyonluk rekorunu kırabilir"
Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"
Son Haberler
Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!
Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi! Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!
Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"
Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim" Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"
Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"
Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika" Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"
Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti
Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.