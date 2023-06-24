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Formula 1 Haberler

Marko: "Ricciardo ile lastik testine çıkacak, neler yapabileceğine bakacağız"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Britanya GP'sinin ardından Daniel Ricciardo ile lastik testine çıkacaklarını doğrularken, Sergio Perez'in koltuğu hakkında da şüpheci açıklamalarda bulundu.

Altay Gök
Ekleyen:
Christian Horner, Adrian Newey, Red Bull Racing

Red Bull ile üçüncü sezonuna iyi bir başlangıç yapan Perez, ilk beş yarışta iki galibiyet ve iki pole pozisyonu elde etmiş, hatta bir noktada şampiyonluk savaşında olacağı dahi söylenmişti.

Ancak beşinci yarış olan Miami'den itibaren kontrol Max Verstappen'e geçti, Perez ise son üç yarıştan sadece 21 puanla ayrılabildi.

Dahası, Perez'in bu üç yarışın hiçbirinde Q3'e kalamamış olması; dolayısıyla birçok kişiye göre Meksikalı pilotun koltuğu tehlike altında.

Olası bir ayrılık durumunda Red Bull koltuğu için en önemli aday yedek pilot Daniel Ricciardo, kendisinin takımla yeniden iyi ilişkiler kurması ve son haftalarda neredeyse her yarışa katılması da bazı kaşları kaldırmış vaziyette.

Takım bu konuda daha ılımlı demeçler veriyor ve Perez'in formunu yeniden yakalayabileceğini düşünüyor -ancak Helmut Marko'ya göre her an her şey olabilir.

Son açıklamasında Marko, "Silverstone'daki mücadelenin ardından Daniel Ricciardo ile Pirelli'nin üç günlük lastik testine katılacağız ve Ricciardo'nun neler yapabildiğini iyice inceleyeceğiz."

"Takım olarak her seçeneğe açığız, Perez'in hedefi de bizimle iki veya üç yıl geçirmekti."

"Şimdiden orijinal planlardaki süreyi aşmış durumdayız, dolayısıyla kendisinden sonra kiminle anlaşacağımız konusunda seçenekleri değerlendirmeliyiz." dedi.

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