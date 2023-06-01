Leclerc: "Sezon başında daha iyi bir noktadaydık"

Ferrari, 2022 sezonunun başlangıcında favori şampiyonluk adayı olarak kendini göstermişti; ancak sezon ilerledikçe strateji ve pilotaj hataları ve dayanıklılık sorunları sebebiyle geriye düştü.

2022'de sezonu 2. sırada tamamlayan takım, 2023 sezonu için daha umutluydu. Ancak işler Maranello ekibinin planladığı gibi gitmedi ve takım daha da geriye düştü.

Şu anda Takımlar Şampiyonası'nda Mercedes'in 29 puan gerisinde 4. sırada yer alan takım, araca getirdiği birtakım iyileştirmelerin etkilerini İspanya Grand Prix'sinde görmeyi bekliyor.

Leclerc, araç ve geliştirmeler hakkında şunları söyledi: "Sıralama turlarında yeni lastiklerle ve rüzgârla, aracı nasıl kullanacağımızı tam olarak bildiğimiz koşulların biraz dışına çıkar çıkmaz çok fazla yere basma kuvveti kaybediyoruz. Bu yüzden bunun üzerinde çok çalışıyoruz."

"Bu bize çok fazla performans kazandırmayacak ama en azından hafta sonu boyunca biraz daha istikrarlı olmamıza yardımcı olacak. Umarım Pazar günü daha iyi bir sonuç elde etmemize de yardımcı olur."

"Elbette büyük mucizeler beklemiyoruz ancak şu andan itibaren her yarışta bazı küçük iyileştirmeler yapmak istiyoruz."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Barselona, araçla tam olarak nerede olduğunuzu anlamak için muhtemelen en iyi pist olarak biliniyor. Bu yüzden tam olarak nerede olduğumuzu anlayıp zayıf yönlerimizi teyit edebiliriz."

"Bence çok farklı pistlerde yarışmış olsak da, nerede çalışmamız gerektiği bizim için çok açık. Bu da çoğunlukla yarış temposu ve sürmesi biraz daha kolay bir araca sahip olmakla ilgili. Bence Barselona, bu güncellemenin doğru yönde gidip gitmediğini görmek için mükemmel bir pist."

Takımın 2022'deki en büyük sorunlarından biri olan strateji sorununun halen devam edip etmediği sorulduğunda ise Leclerc, şu yanıtı verdi: "Hayır. Demek istediğim, strateji geçen yıl kesinlikle mücadele ettiğimiz bir konuydu ve hepimiz bunun zayıf yönlerimizden biri olduğunun farkındaydık."

"Sanırım bazı değişiklikler yaptık ve ben gidişattan memnunum. Dürüst olmak gerekirse Monako'da yarışımızı yönetme şeklimizden de memnunum. Geriye dönüp baktığınızda yapılan seçimler farklı olabilirdi diyebilirsiniz ama o an için doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum."

"Şu ana kadar temiz, normal hafta sonları geçirme açısından garip bir sezon oldu. Cumartesi ve Pazar günlerinin düzenli geçtiği çok fazla hafta sonu olduğunu düşünemiyorum."

"Evet, şimdilik çok zor bir sezon geçiriyoruz. Özellikle yılın başında çok daha iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Ceza, kaza gibi sebeplerden dolayı olmamız gereken yerde değiliz ve oldukça fazla puan kaybettik."

"Bakü muhtemelen sezonda iyi puan aldığımız tek temiz hafta sonuydu. Sorunsuz bir yarış geçirmek ve ihtiyacımız olan puanları geri almak için bu normal yarış pistlerini dört gözle bekliyorum."

"Şu anda takım hakkında çok fazla eleştiri var ama bizim yine işimize odaklanmamız, aracı mümkün olduğunca geliştirmeye çalışmamız gerekiyor."

"Yarışta Red Bull'dan çok uzaktayız. Atılacak büyük adımlar var ama her şeyi yeniden düşünmek gerekmiyor, o kadar da kötü olduğumuzu düşünmüyorum çünkü sıralamalarda iyi bir aracımız var. Ancak yarışta çok uzaktayız. Bunu biliyoruz ve bu yönde çabalıyoruz, bence takım olarak iyi olmamız gereken yer burası. Takımın etrafında çok fazla gürültü var ve neyi geliştirmemiz gerektiğinin açık olması gerekiyor ki bence öyle, bu yüzden bu iyi bir şey."