Verstappen'e göre Red Bull tüm yarışları kazanabilecek güçte

Yeni kuralların ikinci sezonuna dominasyonunu genişleterek başlayan Red Bull, altı yarışın tamamını rahatça kazanmayı başardı ve şu anda hem takımlar, hem de pilotlar şampiyonasında zirvede.

Adrian Newey'nin ustalık eseri RB19 o kadar başarılı ki, birçok otoriteye göre tüm yarışları Red Bull'un kazanması ihtimal dahilinde.

Şimdiye kadar hiçbir takım "bir sezonda tüm yarışları kazanmak" gibi bir rekora imza atamadı; buna en çok yaklaşan takım, 1988'de 16 yarışın 15'ini kazanan McLaren olmuştu.

Tüm yarışları kazanma ihtimalini değerlendiren Verstappen, aracın bunu yapabilecek potansiyelde olduğunu söylüyor.

Verstappen, "Görünen o ki tüm yarışları kazanabiliriz, ancak bunun gerçekleşmesi pek olası değil. Bir şeyler ters gidebilir, yarış dışı kalabilirsiniz, ya da her neyse."

"Sadece tempo anlamında baktığımızda ise potansiyelimiz var gibi. Ancak sıralama turlarında şanssızlıklar yaşayabileceğimiz veya kişisel hatalar yapabileceğimiz pistler de olacak."

"Dominasyon konusuna gelirsek, F1'de her zaman bir takımın öne çıktığı sezonlar olmuştur, yeni bir şey değil."

"Kuralları ne kadar uzun süre değiştirmezseniz, takımlar da birbirine o kadar yaklaşacaktır. Belki de ilk olarak bunu incelemelisiniz."

"Eğer hiçbir şeyi ellemezseniz, iki takımın mücadele halinde olduğu -hatta duruma göre üç takım bile olabilir- bir ya da iki yıl izleyebiliriz.

"Ancak genel olarak seksenlere, doksanlara, 2000'lere ve 2010'ların başlarına baktığınızda, 2020'ye kadar, belirli bir takımın dominasyonuyla karşılaşıyoruz." dedi.