Önceki / Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!" Sonraki / Alonso, son sektördeki şikanın kaldırılmasından memnun
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Verstappen'e göre Red Bull tüm yarışları kazanabilecek güçte

Şampiyona lideri Max Verstappen'e göre Red Bull'un tüm yarışları kazanma ihtimali yadsınamayacak kadar fazla -ancak dış faktörler nedeniyle pek olası değil.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Yeni kuralların ikinci sezonuna dominasyonunu genişleterek başlayan Red Bull, altı yarışın tamamını rahatça kazanmayı başardı ve şu anda hem takımlar, hem de pilotlar şampiyonasında zirvede.

Adrian Newey'nin ustalık eseri RB19 o kadar başarılı ki, birçok otoriteye göre tüm yarışları Red Bull'un kazanması ihtimal dahilinde.

Şimdiye kadar hiçbir takım "bir sezonda tüm yarışları kazanmak" gibi bir rekora imza atamadı; buna en çok yaklaşan takım, 1988'de 16 yarışın 15'ini kazanan McLaren olmuştu.

Tüm yarışları kazanma ihtimalini değerlendiren Verstappen, aracın bunu yapabilecek potansiyelde olduğunu söylüyor.

Verstappen, "Görünen o ki tüm yarışları kazanabiliriz, ancak bunun gerçekleşmesi pek olası değil. Bir şeyler ters gidebilir, yarış dışı kalabilirsiniz, ya da her neyse."

"Sadece tempo anlamında baktığımızda ise potansiyelimiz var gibi. Ancak sıralama turlarında şanssızlıklar yaşayabileceğimiz veya kişisel hatalar yapabileceğimiz pistler de olacak."  

"Dominasyon konusuna gelirsek, F1'de her zaman bir takımın öne çıktığı sezonlar olmuştur, yeni bir şey değil."

"Kuralları ne kadar uzun süre değiştirmezseniz, takımlar da birbirine o kadar yaklaşacaktır. Belki de ilk olarak bunu incelemelisiniz."  

"Eğer hiçbir şeyi ellemezseniz, iki takımın mücadele halinde olduğu -hatta duruma göre üç takım bile olabilir- bir ya da iki yıl izleyebiliriz.

"Ancak genel olarak seksenlere, doksanlara, 2000'lere ve 2010'ların başlarına baktığınızda, 2020'ye kadar, belirli bir takımın dominasyonuyla karşılaşıyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Alonso, son sektördeki şikanın kaldırılmasından memnun
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı

Formula 1
İspanya GP

Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı

F2 İspanya: Pole pozisyonu Ferrari'nin genç yeteneği Bearman'a gitti!

F2 İspanya: Pole pozisyonu Ferrari'nin genç yeteneği Bearman'a gitti!

FIA F2
Barselona

F2 İspanya: Pole pozisyonu Ferrari'nin genç yeteneği Bearman'a gitti! F2 İspanya: Pole pozisyonu Ferrari'nin genç yeteneği Bearman'a gitti!

F3 İspanya: Alonso'nun öğrencisi Marti pole pozisyonunda, Mini 18. sırada!

F3 İspanya: Alonso'nun öğrencisi Marti pole pozisyonunda, Mini 18. sırada!

FIA F3
Barselona

F3 İspanya: Alonso'nun öğrencisi Marti pole pozisyonunda, Mini 18. sırada! F3 İspanya: Alonso'nun öğrencisi Marti pole pozisyonunda, Mini 18. sırada!

Son Haberler

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

F1 Formula 1
İspanya GP

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak" Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

F1 Formula 1
İspanya GP

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız" Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

F1 Formula 1
İspanya GP

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü" Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

F1 Formula 1
Monako GP

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı" Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.