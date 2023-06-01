Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"
Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya göre sezon ortasında rüzgar tüneli süresinin bir kısmını kaybedecek olan Aston Martin'in geri düşmesi olası.
Sezonun ilk altı yarışına damga vuran Aston Martin, büyük takımların arasına girmeyi, hatta Ferrari ve Mercedes'i geride bırakmayı başardı!
An itibariyle -hepsi Fernando Alonso'ya ait olmak üzere- beş podyumla ciddi avantaj kazanan takım, takımlar şampiyonasında Mercedes'in bir puan önünde yer alıyor.
Aston Martin'in bu sürpriz performansının ne kadar daha devam edeceği belirsiz, Helmut Marko ise takımın başarısından dolayı ikinci yarıda ister istemez geri düşeceğini belirtiyor.
Motorsport.com'a konuşan Marko. "Aston Martin şampiyonada ikinci sırada kalırsa, şampiyonanın ortalarında rüzgar tüneli süresindeki sıfırlamadan olumsuz etkilenecek, nitekim sıfırlamanın ardından rüzgâr tüneli süreleri büyük ölçüde azalacak.
"Bütçe sınırı gibi bir diğer olumsuz etkide bulunabilecek faktörü de unutmayın." dedi.
Marko'nun vurgu yaptığı "Aerodinamik Test Kısıtlaması" sistemi gereği her takımın rüzgar tüneli süresi, bir önceki yıl takımlar şampiyonasındaki sıralamasına göre belirleniyor.
Geçen yıl şampiyonayı yedinci sırada bitiren ve gelişim yarışında büyük avantaj elde eden Aston Martin %95 gibi büyük bir rüzgar tüneli kullanım oranına sahip, Red Bull içinse bu oran sadece %70!
Ancak sistem her sene 1 Temmuz'da sıfırlanıyor ve o anki takımlar şampiyonası sıralamasına göre yeniden düzenleniyor, bu da Aston Martin'in şampiyonayı ikinci sırada götürmeye devam etmesi halinde sadece %75 rüzgar tüneli kullanım oranına sahip olacağı anlamına geliyor.
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
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