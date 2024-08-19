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Formula 1

Leclerc: "Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi benim için sadece iyi haber"

Charles Leclerc, yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir pilotla mücadele etmekten keyif alacağını söylüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, 2025 Formula 1 sezonunda Ferrari'de Lewis Hamilton’ın kalibresinde bir sürücüyle takım arkadaşı olmanın kendisi için "her zaman iyi haber" olduğunu söyledi.

Ferrari, 2024 sezonu başlamadan önce Hamilton'ı kadrosuna kattı ve takım patronu Frederic Vasseur, uzun süredir Mercedes'te yarışan pilotun kontratındaki çıkış maddesinden yararlanarak onu Maranello'ya çekti.

Hamilton, Carlos Sainz'in yerini alacak ve Leclerc'in F1'deki dördüncü takım arkadaşı olacak; daha öncekiler Marcus Ericsson (Sauber'de) ve Sebastian Vettel'di.

Autosport'a özel bir röportaj veren Monakolu pilot, F1 tarihinin en başarılı pilotundan bir şeyler öğrenme fırsatı olarak gördüğü bu yeni meydan okumadan heyecan duyuyor.

Leclerc, “inanılmaz bir sürücü” olarak nitelendirdiği mevcut takım arkadaşı Sainz'ı övdükten sonra şunları söyledi: “Yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir pilotun takıma katılması her zaman iyi bir haberdir.”

“Öncelikle benim için çok ilginç ve çok motive edici. Çok ilginç çünkü gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 pilotlarından birinden bir şeyler öğrenebilirim.”

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Photo by: Alexander Trienitz

“İkincisi, çok motive edici çünkü aynı araçta Lewis'e karşı neler yapabileceğimi göstermek için çok motive oluyorum. Bu iki nedenden dolayı gerçekten sabırsızlanıyorum.”

Leclerc, Hamilton'ın Ferrari'ye bomba gibi geçişinden bir hafta önce sözleşme uzatma anlaşması imzalamıştı ancak bu haber onun için bir sürpriz değildi, bu yüzden Scuderia'ya geleceğini bilinçli olarak bağladı.

“Bunun bir olasılık olduğunu ve her iki tarafın da bunu gerçekleştirmek istemesi nedeniyle muhtemel olduğunu biliyordum.”

“Ama ben bu durumdan memnundum, yani kesinlikle bunun bir ihtimal olduğunu biliyordum.”

“Bu benim için yeterliydi. Daha fazla ayrıntı da sormadım çünkü bunların hepsini bilmeye hakkım yok ve hepsini bilmek de istemiyorum ama herkes bana karşı her zaman çok dürüst oldu.”

“Bu beni daha da rahatlattı çünkü Lewis Hamilton gibi bir sürücüyü takıma katmak açıkçası güçlü bir işaret. Bence bu bizim açımızdan olumlu bir şey olabilir ve takıma son derece yetenekli insanlar getirebilir. Dolayısıyla bunu olumlu bir şey olarak görüyorum.” diye açıkladı.

Leclerc'in bu durumdan itibar açısından kazanacak çok şeyi olduğu ileri sürülebilir. Zira yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot tarafından yenilmek anlaşılabilir bir durum olsa da Hamilton'ı açık bir şekilde geride bırakan ilk pilot olmak elbette tarihi bir başarı olacaktır.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak Leclerc duruma ilişkin bu bakış açısına pek katılmıyor.

“Bir sürücü olarak, Lewis'in onda iki gerisinde de olsam, başka birinin onda iki gerisinde de olsam aynı derecede rahatsız olacağım.”

“Takım arkadaşımın gerisinde kaldığım her an acı çekiyorum. Hangi durumda olursanız olun birinci olmak istiyorsunuz.”

“Örneğin Seb ile birlikteyken, Ferrari'deki ilk yılım olmasına ve onun çok tecrübeli olduğunu bilmeme rağmen beni geçmesinden çok nefret ediyordum. Kendinizi içinde bulduğunuz durum ne olursa olsun, yenilmekten nefret edersiniz.” diye ekledi.

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