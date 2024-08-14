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Formula 1

Hamilton, W15'in gelişiminden Russell'dan daha fazla faydalandı

Lewis Hamilton'ın W15 ile gösterdiği ilerleme daha hızlı oldu çünkü İngiliz pilot sezonun başında daha fazla zorluk çekiyordu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Mercedes Formula 1 takımı Lewis Hamilton'ın W15 ile elde edilen kazanımlardan takım arkadaşı George Russell'dan daha fazla yararlandığını düşünüyor.

Alman üretici sezona zorlu bir başlangıç yaptı. 2024 F1 arabası tutarsız ve dar bir performans penceresine sahip olduğunu kanıtladı.

Ancak, takım potansiyelinin sırlarını çözdükçe, araç gridin ön sıralarına doğru ilerledi ve son dört yarışın üçünü kazandı.

Mercedes’in ileriye doğru attığı bu adım, sezonun ilk aşamalarında Russell'a karşı mücadele eden Hamilton'ın araçtan daha fazla yararlanabilmesiyle de aynı zamana denk geldi.

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, Hamilton'ın şu anki formunun çok daha iyi olmasının nedeninin, özellikle aracın ilk zamanlarındaki özellikleriyle mücadele etmesi olduğunu düşünüyor.

Shovlin, "Bence ilk başlarda Lewis otomobille başa çıkmakta daha çok zorlanıyordu."

"Otomobilde geliştirdiğimiz alanlardan biri, performansı geliştirmeye başlamak için iyi bir temel oluşturan ayarlarla yarışlara çıkabilmek ve ardından bunlar üzerinde ince ayar yapabilmek. Bu, hafta sonunuza büyük ölçüde yardımcı oluyor.”

"Yılın başlarında nispeten küçük değişiklikler yapıyorduk ve aniden tüm araç dengesi bizi terk etti ve gerçekten zorlanıyorduk.”

"Ve evet, muhtemelen daha önceki yarışlarda Lewis'in George'a göre daha zorlandığını söylemek doğru olur." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes ve Hamilton, mevcut yer etkili araçların ve lastiklerin, yedi kez şampiyon olan pilotun sürüş stiline uygun olmadığının farkında, çünkü bu durum frenlemelerde tam potansiyelini ortaya çıkaramamasına neden oluyor.

 Ancak Mercedes, araçtan daha fazla hız elde ettikçe, Shovlin, her iki pilotun da artık araçtan benzer şeyler talep ettiğini söylüyor.

"Bu lastiklere uyan belli bir sürüş stili var."

"Artık iki sürücünün ayarlar konusunda birbirinden çok da uzak olmadığını görüyorsunuz. 

"Yani araç iyi bir pencereye girdiğinde, aynı şeyler her ikisi için de oldukça iyi çalışıyor. Ve seanslar arasında, kazanımların nerede olduğunu bulmaya çalışmak için diğerinin ne yaptığını inceliyorlar.”

"Ama yıl boyunca ikisi birlikte çalıştılar. Başlangıçta, hiçbiri bulunduğumuz pozisyonda olmak istemedi ve farklı kurulumlar ve sürüş stilleri deneyerek birbirlerine yardımcı olabildiler.”

“Genel olarak, bir takım olarak ilerliyorsunuz ve iki sürücülü bir takım böyle çalışır." dedi.

Shovlin, ilk yarışların herkes için büyük bir zorluk olduğunu çünkü takımın öne çok yakın hissettiğini, ancak yine de istediği pozisyonlarda bitiremediğini itiraf etti.

"Yılın ilk dönemlerinde oldukça sinir bozucuydu çünkü beşinci, altıncı, yedinci sıralarda bitiriyorduk ve çoğu zaman onda bir performans daha göstersek sıralamada üç sıra yukarı çıkabileceğimizi görüyorduk."

"Bu yüzden ilerleme kaydettik.” 

"Bu yüzden şimdi podyumlarda bitirebiliyoruz. Ama araç hızlı olsun ya da yeterince hızlı olmasın, sürücüler her zaman bize bir sonraki adımın ne olduğunu, geliştirme kaynaklarımızı nereye harcamamız gerektiğini ve bunu performansa nasıl dönüştürebileceğimizi anlamamızda yardımcı oluyorlar.”

"Bu durum değişmedi. Sadece daha hızlı bir arabayla, her şey çok daha eğlenceli." diye ekledi.

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