Leclerc: "Zıplama sorunu Ferrari'nin gerçek ilerlemesini gizledi"

Charles Leclerc, Ferrari'nin 2024 Formula 1 aracında yaptığı güncellemelerle gerçek bir ilerleme kaydettiğini, ancak zıplama yan etkisinin SF-24'teki iyileştirmeleri ciddi şekilde maskelediğini söyledi.

Ferrari İspanya Grand Prix'sine yeni bir zemin getirdiğinde, zeminin aerodinamik özelliklerindeki değişiklik, araçta zaten mevcut olan zıplama seviyesini daha da kötüleştirdi. Bu durum yüksek hızlı virajlarda en kötü halini aldı ve öngörülemezliğe neden oldu.

Ferrari, orta-yüksek hızlı virajların bol olduğu Britanya Grand Prix'sinde zıplama seviyesini kontrol etmek için Imola'ya özgü zemine geri döndü ve o zamandan beri bu sorunları daha da gidermek için Macaristan ve Belçika için revize edilmiş bir alt gövde tanıttı.

Leclerc, yılın başlarında yapılan aero güncellemelerinin ortaya çıkardığı sonuçların beklendiği gibi olmasına rağmen, zıplama sorunlarının bunların takımın performansına tam olarak yansımasına engel olduğunu söyledi.

Leclerc Autosport'a verdiği özel röportajda, "İspanya'dan beri, ki bunun araca bir şeyler getirdiğimiz bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum, her zaman söylediğim gibi rakamlar oradaydı"

"Bununla birlikte, çok fazla sıçramaya neden oldu ve bu bizi zorluyor. Benim açımdan özellikle son dört yarışta ayarlar konusunda çok agresif davrandım ve bunun için çözümler bulmaya çalıştım.”

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari

"Her zaman son yüzlükleri hedefledim ve bence işler olması gerektiği gibi gittiğinde karşılığını veren yaklaşım bu.”

"Örneğin, zıplayan bir aracınız olduğunda, limite çok yaklaşamazsınız çünkü araç daha öngörülemez şeyler yapar ve daha fazla marj bırakmanız gerekir.”

"Ancak bu benim yaklaşımım değil ve bu yüzden böyle şeyler olduğunda her zaman biraz daha fazla bedel ödeyeceğim.”

"Ancak son birkaç yarıştaki ana sorunun bu olduğunu düşünmüyorum. Bu daha çok arabadan bir şeyler elde etmek ve anlamak için arabayı çok uç noktalara koymakla ilgiliydi ve son birkaç yarıştaki performans eksikliğinin ana nedeni de buydu.”

"Bunu çoğunlukla zıplamaya bağlıyorum. Son birkaç yarışta gördüğümüz tutarsızlıkları yaratan ve bizi öncekinden biraz daha fazla zorlayan şey zıplamaydı." diye açıkladı.

Leclerc, Ferrari'nin geçen sezonki ilerleyişiyle paralellikler kurdu; Ferrari sezon sonunda daha güçlü yarışlar çıkarabilmek için sonuçlara öncelik vermemeyi tercih etmişti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Erik Junius

Bu durum Zandvoort'ta Ferrari'nin yeni bir zeminle atılım yaptığı bir deneme aşamasını başlattı ve yılın ikinci yarısının daha başarılı geçmesini sağladı.

"Geçen yıl böyle iki yarış yaptığımızı hatırlıyorum ve bu Zandvoort'ta başladı, tamam, belki Zandvoort bizim için uygun bir yarış olmayacak ama bundan sonra daha iyi olmak için mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyoruz"

"Ve eminim ki bu son üç dört yarışta yaşadığımız sürecin aynısı. Ancak bu konudaki olumsuz nokta, geçen yıl kaybettiğimiz iki yarış yerine bu sene üç, dört yarış kaybetmiş olmamız.”

"Ancak bunun bize neler olduğunu çok daha iyi anlamamızı sağladığına inanıyorum ve çok şey öğrendiğimizi söyleyebilirim." diye ekledi.