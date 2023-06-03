Hamilton: "Yarın Max'i kovalamaya çalışacağım!"

Mercedes pilotlarının Barselona pistindeki sıralama turları birbirinden oldukça farklıydı. George Russell Q2'de elenirken, Hamilton'ın kısa bir an için zaman tablosunda zirveye yerleştiğini gördük.

Q3'ün son bölümünde dereceler iyileştikçe yedi kez Dünya Şampiyonu sıralamada geriye düşerek beşinciliği elde etti.

Beşinci sıradan memnun olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, şunları söyledi: "Genel olarak gerçekten mutluyum."

"Aracın aero paketi ile çok küçük bir çalışma alanı var, yani Red Bull gibi her yerde ve her ayarda çalışan geniş bir pencere değil. Bunun için gerçekten ince ayar yapmaya çalışıyoruz. Ama takımla gerçekten gurur duyuyorum. Dün gece yaptığımız ayar değişiklikleriyle harika bir iş çıkardık ve araç bu sabah gerçekten çok daha iyi hissettirdi. Güncellemelerin araç üzerinde işe yaradığını görmekten gerçekten gurur duyuyorum, umarım bu bizi doğru yöne götürür."

"Araçla gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Bugün ikincilik için mücadele etmemiz bizim için büyük bir sürpriz oldu."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, in the garage Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Eğer şampiyonluk için mücadele ediyor olsaydık; 10. virajda 0.2 saniye kaybettiğim için belki biraz daha hayal kırıklığına uğrardım ama şu an mutluyum, yarın telafi etmeye çalışacağım."

Hamilton ve Russell, Q2'de düzlükte Mercedes garajının yüreğini ağzına getiren bir temas yaşadı. Bu temasın neden kaynaklandığı sorulduğunda Hamilton, şu yanıtı verdi: "Piste çok farklı zamanlarda çıktık."

"12. viraja geldiğimde önümde kimse yoktu, ben de gaza bastım ve hızımı artırmaya başladım. 13. viraja geldiğimde George pite girecek gibi görünüyordu, ben de devam ettim ancak sonra pite girmedi ve bu kafa karıştırıcıydı; sanırım turunu bırakmıştı. Daha sonra sağa doğru hareket ettiğini gördüm ve sola geçtim, ancak o da sol tarafa gelmeye başladı. Yani bu sadece bir yanlış anlaşılmaydı."

Temasın ardından araçta oluşan hasar hakkında şunları söyledi: "Ön kanatta hasar vardı ama tabanda ne hasar olduğunu bilmiyorum. Her halükarda Red Bull ile rekabet edemedik, onlar hâlâ kendi liglerinde."

W14 aracı, 2022 sezonunda muzdarip olduğu zıplama sorunuyla Cuma günü antrenmanlarda tekrar karşı karşıya geldi.

Sorunun Cumartesi günü de devam edip etmediği sorulduğunda Hamilton, "Bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Bugün kesinlikle çok daha iyiydi, dün çok daha fazla zıplıyordu. 14. viraj gibi noktalarda biraz zıplamaya başlıyor ama yavaş yavaş daha iyi oluyor."

"Ferrari'lere baktığınızda bizden çok daha fazla zıplıyorlar ve zıplayan birkaç araç daha var. Üzerinde çalışmamız gereken şey şu: Aston Martin'in aracının arka tarafı bizimki gibi ancak zıplamıyorlar, o yüzden bunun ne olduğunu bulmamız lazım. Bence kesinlikle aerodan kaynaklı, yani havanın aracın altından nasıl aktığıyla ilgili. Orada bir şeyler oluyor ve biz bunu mükemmelleştirmeliyiz." dedi.

Yarış için planları sorulduğunda Hamilton, oldukça net bir cevap verdi: "Gidip Max'i kovalamaya çalışacağım."