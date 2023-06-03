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Verstappen: "Araç gerçekten harikaydı!"

Red Bull pilotu Max Verstappen, rahat şekilde pole pozisyonunu kazandığı İspanya GP sıralama turlarının ardından araçta çok mutlu hissettiğini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, antrenmanlardaki harika performansını sıralama turlarına taşıdı.

Verstappen, baştan sona harika bir performans sergilediği sıralama turlarında 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu aldı ve eğer son turunu tamamlasaydı, muhtemelen daha da iyi bir tur atacaktı.

Seansın ardından konuşan Verstappen, araçta kendisini çok iyi hissettiğini söylüyor.

Verstappen, "Araç gerçekten harikaydı!"

"Tabii ki sıralama turları hava şartları nedeniyle biraz zor başladı ama pist kurumaya başladıktan sonra, özellikle de 3. bölümde adeta rayda gidiyormuş gibiydim."

"Bugün sürüş yapmak gerçekten gerçekten çok keyifliydi." dedi.

Verstappen, pazar günüyle ilgili, "Genel olarak Barselona'ya gelmeyi seviyorum, pisti seviyorum, taraftarları seviyorum."

"Taraftarlar yarışı gerçekten seviyorlar. Burada hep güzel anılarım oldu. Umarım yarın bir tane daha ekleyebiliriz." dedi.

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