Russell, Hamilton ile temasları hakkında: "Onu fark etmedim bile"

Q2'nin sonlarına doğru Russell, düzlükte Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın hava koridorundan yararlanmaya çalışmasının ardından yarış çizgisine geri döndü.

Ancak o anda arkasındaki Hamilton'ın da hızlı turunda olduğunun farkında değilmiş gibi görünüyordu ve Russell yanlışlıkla ona kapıyı kapattığında Hamilton onu dışarıdan geçmek üzereydi.

Hamilton, Russell'ın bu hamlesinin ardından pist dışına taşmak zorunda kalsa da yine de Russell ile temas etti ve çok daha kötü sonuçları olabilecek temasta ön kanat uç plakasını kırdı.

Olayın ardından Hamilton telsizden şunu söyledi: "Bu gerçekten tehlikeliydi."

FIA komiserleri olayı incelemek üzere her iki Mercedes pilotunu da çağırarak, "63 numaralı aracın neden yön değiştirerek 44 numaralı araca doğrudan çarptığını" araştırdı.

Olayın basit bir iletişimsizlikten kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda Russell şunları söyledi: "Evet, hemen hemen öyle. [Hamilton'ın] Orada olduğunun farkında bile değildim. Sadece turuma başlıyordum ve Sainz'dan hava koridoru almaya çalışıyordum... Neyse ki kötü bir şey olmadı."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Olay, Russell'ın lastiklerden herhangi bir yol tutuş elde etmekte zorlandığı ve çok fazla zıplamayla karşılaştığı dağınık bir sıralama seansında gerçekleşti, bu da elde ettiği 12. sıranın Russell için sürpriz olmadığı anlamına geliyordu.

Russell, "İlk turda neden lastiklerde hiç yol tutuşu olmadığını bilmiyorum."

"Gerçekten zorlanıyordum, araç yüksek hızlı virajlarda çok fazla zıplamaya başladı; bu yüzden bu sabahki gibi son virajı düz bir şekilde alamadım."

"Gerçekten çok garip bir seanstı; Q2'de elenmeme şaşırmadım çünkü araçta büyük bir tempo eksikliği vardı ve kendimi iyi hissetmiyordum. Kesinlikle hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Russell, Mercedes'in sıralama öncesinde araçta bazı değişiklikler yaptığını ancak W14'ünün düşük yol tutuşuna sahip pistte neden bu kadar zorlandığına dair herhangi bir neden gösteremediğini söyledi.

"Bazı şeyleri değiştirdik ama bu kadar önemli bir etkisi olacağını düşündüğümüz hiçbir şey olmadı."

"Performans eksikliğine katkıda bulunabileceğim tek şey, pistteki herkes için durum çok zordu. Her tarafta zorlanan araçlar vardı ama bu pozisyonda olmamalıydık. Bu gerçekten çok kötü."